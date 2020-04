Geçen Ay En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı

PlayStation, her ay olduğu gibi bu ay da bir blog yazısı yayınlayarak bir önceki ay PlayStation Store üzerinde en çok indirilen oyunları açıkladı. Geçtiğimiz ayın en çok indirilen oyunu Call of Duty: Modern Warfare oldu.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın evine kapandığı şu günlerde can sıkıntısını gidermek isteyen birçok insan oyun oynamayı tercih ediyor. Böylece oyun sektöründe de inanılmaz bir trafik artışı görülüyor. Özellikle son bir aydır tüm dünyada artırılan tedbirlerin etkileri de bu sektöre tam anlamıyla yansıyor.

Peki konsol kısmında oyun satışları nasıl gidiyor? İnsanlar, evlerinde can sıkıntısını gidermek için hangi oyunları satın alıyor? İşte bu ve benzeri tüm soruların cevabı, PlayStation tarafından paylaşılan grafiklerle cevaplandı. PlayStation blogunda yapılan paylaşımda geçtiğimiz ayın en çok indirilen oyunları yer aldı.

En çok indirilen PlayStation 4 oyunları:

Geçtiğimiz ay PlayStation Store üzerinden PlayStation 4 için en çok indirilen oyun, Call of Duty: Modern Warfare oldu. Activison’ın yeni oyununu takip eden isimse MLB The Show 20 oldu. Bunun ardından 2013 yılından bu yana eskimeyen oyun Grand Theft Auto V geldi.

İlk üç ismi takip ederken listede dördüncü sıraya oturan isimse DOOM Eternal oldu. DOOM Eternal’ın arkasından Call of Duty serisinin yeni Remastered üyesi Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered gelirken kendisini yine eskimeyen bir isim olan Minecraft takip etti.

En çok indirilen PlayStation VR oyunları:

PlayStation VR için geçtiğimiz ay en çok indirilen oyunların başında Beat Saber yer aldı. Job Simulator, Beat Saber’ı ikinci sıradan takip ederken listenin üçüncü sırasında The Elder Scrolls V: Skyrim VR oyunu yer aldı.

En çok indirilen ücretsiz oyunlar:

PlayStation 4 için oyuncuların en çok tercih ettiği ücretsiz oyunlar da ayrı bir listede sıralandı. Bu listeye göre Call of Duty’nin Battle Royale modu Call of Duty: Warzone, geçtiğimiz ayın en çok indirilen ücretsiz oyunu oldu. Bununla birlikte Fortnite listenin ikinci sırasında, Apex Legends da listenin üçüncü sırasında yer aldı. Yani konsol üzerinde en çok oynanan 3 ücretsiz oyun da Battle Royale oyunu oldu.

En çok indirilen ek paketler:

PlayStation’ın blogunda yayınlanan yazıda PlayStation 4 oyuncularının en çok tercih ettikleri ek paketler de açıklandı. Listenin birinci ve ikinci sıralarında sırasıyla Fortnite’ın The Iris Pack’i ve Bassasin Challenge Pack’i yer aldı. Üçüncü sıradaysa The Division 2’nin Warlords of New York ek paketi yer aldı.