Sony'nin Yeni Silent Hill Oyunuyla İlgili Yeni İddia

Konami'nin psikolojik gerilim türündeki efsane oyunu Silent Hill, hepimize uykusuz geceler yaşatmak için geri dönüyor. Gelen haberlere göre Sony ve Konami, Silent Hill serisini yeniden başlatmak için çalışıyor. Projenin kalbinde ise orijinal Silent Hill ve Gravity Rush oyunlarının yaratıcısı Keiichiro Toyama var.

Korku-psikolojik gerilim türünün en bilinen yapımlarından Silent Hill, ilk kez 1999 yılında piyasaya sürülmüştü. Son olarak 2009 yılında Shattered Memories adındaki yedinci devam halkası ile karşımıza çıkan efsanevi oyun, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

Silent Hill serisinin yeniden başlayacağına dair söylentiler, koca bir dağ olmuş durumda. Bugün ortaya çıkan yeni iddialara göre, oyunun marka haklarını elinde bulunduran Konami ve Sony, 18 aydır yeni bir Silent Hill oyunu üzerinde çalışıyor.

Yeni Silent Hill oyununun başında orijinal serinin yaratıcısı Keiichiro Toyama bulunuyor

İki şirket arasında bir ortaklık anlaşmasının yapıldığı söylenirken, projenin başında orijinal Silent Hill ve Gravity Rush oyunlarının yaratıcısı Keiichiro Toyama’nın olduğu iddia ediliyor. Yeni Silent Hill oyunu için sektörün dev isimlerini projenin etrafında toplayan Sony ve Konami, orijinal serideki oyunlarda sanat yönetmenliği yapan Masahiro Ito ve ünlü besteci Akira Yamaoka ile el sıkışmış durumda.

Toyama tarafından geliştirilecek olan yeni Silent Hill oyunun hikayesi veya türü hakkında elimizde kesin bilgiler yok ancak beklentiler, seçimlere dayalı, hikaye odaklı olarak geleceği yönünde. Efsanevi korku oyunun yeniden doğuşuna muhtemelen bu yıl içinde, PlayStation 5’in tanıtılmasının ardından tanıklık edeceğiz.

PS5 ile geri dönmesi beklenen yeni Silent Hill, seçimlere dayalı bir hikayeye sahip olabilir

Yeni bir Silent Hill oyunun geliştirdiğine kesin gözüyle bakılsa da, elimizdeki tüm bu bilgilerin -en azından şu an için- söylentiden öteye gidemediğini belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, Sony ve Konami cephesinin Silent Hill projesiyle ilgili sessizliğini çok fazla korumayacağını tahmin ediyoruz.