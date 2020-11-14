Hindistanlı üretici Maruti Suzuki'nin hatchback modeli S-Presso, Global NCAP'ta girdiği kaza testinde hiçbir puan elde edemedi. Otomobil, saatte 64 kilometre hızla yaptığı çarpışmada oldukça kötü sonuçlar gösterdi.

Günümüzde otomobillerde kullanılan teknolojilerin gelişmesiyle birlikte sürücü ve yolcu güvenliği de önemli ölçüde gelişti. Öyle ki dünya standartlarında yapılan kaza testlerinde otomobillerin 5 üzerinden 5 puan almaları artık büyük bir başarı olarak değil, normal bir şey olarak karşılanmaya başladı.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen halen beş yıldız alamayacak kadar geliştirilmeyen otomobil modelleri de bulunuyor. Bunun en yeni örneğiyse Hindistanlı otomobil üreticisi Maruti Suzuki'nin küçük boyutlu hatchback'i Suzuki S-Presso oldu. Hindistan ve Güney Afrika pazarlarında 5.000 dolar seviyesinde fiyat etiketine sahip olan otomobil, girdiği kaza testinde hiçbir puan elde edemedi.

Suzuki S-Presso, kaza testinde 0 puan aldı:

Global NCAP'te kaza testine giren Suzuki S-Presso, saatte 64 kilometre hızda yetişkin koruması testinde 0 puan elde etti. Global NCAP tarafından yayınlanan test görüntülerinde Suzuki S-Presso'nun kaza anlarına yer verildi. Kaza anında bariz bir şekilde görülebileceği üzere yolcuların boyunları sakatlanabilecek kadar hareket ediyordu.

Bunun yanı sıra ön kısımda bulunan her iki yolcunun da göğsünde yüksek seviyede baskı bulunuyordu. Her kısımda farklı tehlikeye sahip olan yolcular için en büyük tehlikeyse hava yastıklarıydı. Araçta garip bir şekilde yalnızca ön taraftaki sürücü kısmında hava yastığı bulunuyordu.

Global NCAP'in Genel Sekreteri Alejandro Furas, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Alejandro Furas, açıklamasında 'Hindistan pazarında en büyük paya sahip olan otomobil üreticisi Maruti Suzuki'nin Hindistanlı tüketicilere bu kadar düşük güvenlik performansı sunması fazlasıyla üzücü.' ifadesine yer verdi.

Hindistan'da '#SaferCarsForIndia' (Hindistan İçin Daha Güvenli Araçlar) projesi başlatıldığından bu yana pek çok üretici güvenlik önlemlerini artırdı. Maruti Suzuki'nin rakibi Tata ve Mahindra da bu isimler arasındaydı. Towards Zero Foundation'un başındaki isim David Ward ise yaptığı açıklamada 0 puan alan otomobillerin Hindistan pazarında bir yere sahip olmayacaklarını belirtti.