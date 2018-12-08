Marvel, Avengers: Endgame Konusunda Bir Hata Yaptı

Marvel, hayranlarının merakla beklediği Avengers halkasının son filmi Endgame konusunda bir hata yaptı ve alan adını bir hayrana kaptırdı.

Marvel Studios, Avengers: Endgame’in tanıtımı yapıldı, filmin adının yanında ilk fragman da yayınlandı. Marvel ve Disney, gelecek olan filmle ilgili ilk engelleriyle yüzleştiler ve bunun için Deadpool’u suçladılar.

Avengersendgame.com alan adı satın alındı fakat siteye girildiğinde kullanıcıyı direkt olarak Once Upon a Deadpool’un ana sayfasına yönlendiriyordu. Bunun Ryan Reynolds, 20th Century Fox veya Deadpool pazarlama departmanının, troll pazarlama yöntemi olup olmadığı ise kesin değildi.

AGuyInChair kullanıcı isimli bir Twitter kullanıcısı, alan adlarının kendisine ait olduğunu ve filmin galasına bilet verirlerse alan adlarını boşaltabileceğini iddia etti.

Olayın Aslı

Muhtemelen olayın en ilginç kısmı, bu alan adının 27 Nisan’da, yani Avengers: Infinity War filminin vizyona giriş tarihinde satın alınmış olması.

Alan adının sahibinin kim olduğu şu an için bir gizem. Muhtemeldir ki, filmin yayınlandığı gün izleyen hayranlardan bir tanesi, bir sonraki filmin adının ne olacağıyla ilgili çeşitli tahminlerde bulundu. Avengers: Endgame ise yapılan en erken tahminlerden bir tanesiydi.

Alan adının sahibi şu an, Disney’den kendisine bir telefon gelmesini ve yüklü bir miktar ödeme teklif edilmesini bekliyor olabilir fakat ne yazık ki kimlikleri anonim. Alan adının sahibi her kimse harika bir ‘trolleme’ yapmış. Kim bilir, belki Ryan Reynolds ve Deadpool ekibi bu eğlenceli hayranlardan ilham alır.