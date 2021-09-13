Uzun bir süredir Clint Barton'ın hayatı üzerinde odaklanan Hawkeye dizisine yoğunlaşan Marvel, Disney+'ta yayınlanacak yapımın ilk fragmanını yayınladı.

Bildiğiniz üzere Marvel, son zamanlarda tek bir süper kahraman ile ilgili yapımlar üzerine yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz aylarda Scarlett Johansson'ın merakla beklenen filmi Black Widow'dan istediği tepkileri alamayan şirket, bu beklentileri Hawkeye dizisi ile karşılayacakmış gibi duruyor.

Avengers ekibinin efsane okçusu Clint Barton'ın Avengers: Endgame gibi filmlerden sonrasındaki hayatını anlatacak yeni dizisi Hawkeye'ın ilk fragmanı yayınlandı. Şimdilik tek sezon sürmesi beklenen dizinin ilk bölümü kasım ayında yayınlanacak.

Hawkeye'ın ilk fragmanı:

Son dönemlerde Falcon and the Winter Soldier, Loki ve WandaVision gibi dizilerle epey başarı elde eden Marvel, Hawkeye'ın solo macerasını konu aldığı diziyi seyirciler ile buluşturmak için gün sayıyor. Dizinin fragmanına baktığımızda ise Matt Fraction'ın çok sayıda ödül alan ve büyük beğeni kazanan Hawkeye serisinin temel alındığını görüyoruz.

Dizideki tek okçu sadece Clint (Jeremy Renner) olmayacak. Avengers takımında uzun süredir mücadele veren Clint, bu dizide kendisi gibi başarılı bir okçu olan Kate Bishop (Hailee Steinfeld) ile tanışacak. Clint'in hayatına bir dizi sorun getirmesi beklenen Kate ile ilgili neler göreceğimiz belli değil, ancak 24 Kasım 2021'de yayınlanacak ilk bölümden itibaren Marvel hayranlarını aksiyon dolu bir serüven bekliyor gibi görünüyor. Bakalım dizi çizgi romanının yakaladığı başarıyı yakalayabilecek mi?