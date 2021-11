Yapılan yeni bir anlaşma sonucunda Disney Plus'ta 13 adet Marvel filmini, daha geniş olan IMAX oranlarıyla izlemek mümkün olacak. Bu özellik, 12 Kasım itibarıyla Disney Plus'a gelecek.

Disney ve IMAX, Disney Plus'ta yayınlanan Marvel filmlerinin IMAX'in Expanded Aspect Ratio (Genişletilmiş En Boy Oranı) formatında izlenebilmesini sağlayacak bir iş birliğine imza attı. Buna göre, Disney Plus üzerinden izlenebilen 12 Marvel Sinematik Evreni (MCU) filmine dahil olarak platformda o gün gösterime girecek olan Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, 12 Kasım itibariyle IMAX Enhanced'e yükseltilecek.

IMAX genel olarak 1.43:1 kare formatını kullanırken, IMAX'’in Expanded Aspect Ratio oranı, televizyonlarda kullanılan 16:9 oranına nispeten daha yakın olan 1.90:1’dir. Marvel filmleri ise çoğunlukla daha geniş en/boy oranlarına sahiptir; ancak IMAX sinemalarında bu filmlerin birçoğu, daha uzun bir görüntü sağlamak amacıyla IMAX sertifikalı kameralarla çekilen 1.90:1 sekanslara sahiptir ki Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame de tamamen bu formatta çekilmiştir.

Sahnelerin normalde göremediğimiz kısımlarını görmek mümkün olacak

Örneğin Marvel son zamanlarda çıkan filmlerinden Black Widow, 22 dakikalık IMAX Expanded Aspect Ratio çekimine sahiptir. Bu iş birliği sonrasında ise Disney Plus’ta izlediğimiz bu sahneler, televizyon ekranımızda daha çok yer kaplayacak. Yani başka bir deyişle, ekranda yanlarda kalan siyah kısımlar artık daha küçük olacak ve eskisi kadar da göze batmayacak. IMAX Enhanced’in daha sonraları başka bir sürü farklı özellik de içermesi bekleniyor.

12 Kasım'da IMAX Enhanced sertifikası alacak MCU filmlerinin tam listesi ise şu şekilde: