Marvel Karakterlerinin Yer Aldığı Mobil Oyunlar

Önce çizgi romanlarla, sonra çizgi filmlerle, daha sonra Marvel Sinematik Evreni dahilinde sinemayla karşımıza çıkan Marvel karakterleri, en sonunda da Android ve iOS cihazlarımıza kadar geldiler. Sizin için hazırladığımız Marvel süper kahramanlarını içeren en iyi 6 mobil oyun listemize gelin beraber göz atalım.

Marvel, özellikle sinematik evrenin başarısından sonra çok büyük bir şirket haline geldi ve işi sadece filmlerde bırakmadı. Artık en sevdiğiniz Marvel karakterlerini ve süper kahramanlarını mobil cihazınızda istediğiniz an görebiliyor ve eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Her ne kadar sadece tek bir Marvel karakterine odaklanılan oyunlar da olsa da biz listemize bütün Marvel süper kahramanlarını görebileceğiniz ve hatta oynayabileceğiniz oyunları dahil ettik. Aralarında herkese göre olmayan oyunlar da bulunsa Marvel karakterlerini içeren mobil oyun listemizde sizin kendinize göre bulabileceğiniz bir oyun mutlaka vardır diyoruz ve listemize geçiyoruz.

Marvel karakterlerini barındıran mobil oyunlar:

Marvel Şampiyonlar Turnuvası

Marvel Future Fight

Marvel Şampiyonlar Ülkesi

Marvel Strike Force

LEGO Marvel Super Heroes

Marvel Hero Tales

Marvel Şampiyonlar Turnuvası

Türü: Aksiyon, Dövüş

Boyutu: 101 MB

Puanı: 4,2

Sevdiğiniz Marvel kahramanlarının hepsi olmasa da birçoğunu görebileceğiniz Şampiyonlar Turnuvası, içerisinde karın doyurucu olmasa da hikâye barındıran bir platform dövüş oyunu. Bildiğiniz Street Fighter esintisini alabileceğiniz oyunda favori süper kahramanlarınızla dövüşebiliyor olacaksınız.

Marvel Future Fight

Türü: RPG, Aksiyon

Boyutu: 86 MB

Puanı: 4,0

Marvel Evreninde yer alan neredeyse tüm süper kahramanları ana karakteriniz olarak yönetip çeşitli güçlerdeki düşmanları yerle bir edebileceğiniz Marvel Future Fight, içerisinde yine karın doyurmayan bir hikâye bulunduran bir RPG oyunu. Oyunda dilerseniz X-Men veya Avengers gibi klasik ekipleri de oluşturabiliyorsunuz.

Marvel Şampiyonlar Ülkesi

Türü: Aksiyon

Boyutu: -

Puanı: -

Kendi süper kahramanlarınızla kendi takımlarınızı kurup gerçek zamanlı olarak hem rakiplerinizle (PvP) hem de botlara karşı (PvE) kapışabileceğiniz Marvel Şampiyonlar Ülkesi, henüz piyasaya sürülmedi. Ancak aşağıda paylaşacağımız linkten oyuna ön kayıt yaptırabilir ve açık veya kapalı betaya dahil olabilirsiniz.

Marvel Strike Force

Türü: Sıra Tabanlı, RPG

Boyutu: 126 MB

Puanı: 4,3

Evrende yer alan bilindik bilinmedik tüm kahramanlarını bulabileceğiniz Marvel Strike Force, sıra tabanlı bir RPG oyunu. Oyunda hikayede ilerleyerek yeni karakterler açıyor ve bu karakterleri güçlendirerek sıra tabanlı dövüşlerde kullanıyorsunuz. ‘RPG nerede bunda’ diyecek olursanız, takımınızı siz oluşturuyorsunuz.

LEGO Marvel Super Heroes

Türü: Aksiyon, Macera, RPG

Boyutu: 6,6 MB (Uygulama içi 1,3 GB ekstra indirme)

Puanı: 3,9

Fiyatı: 34,99 TL

7 yıl önce PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo 3DS ve PC platformlarına çıkış yapan LEGO Marvel Super Heroes, en son olarak Android ve iOS platformlarına çıkış yaptı ve her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir oyun haline geldi. Oyunda belirli kahramanlardan birini seçip görevler yapıyor ve hikâyede ilerliyorsunuz.

Marvel Hero Tales

Türü: Çocuk, Eğitici

Boyutu: 52 MB

Puanı: 3,3 (Puanlama yapanların hepsi çocuklarımız :) )

Captain Marvel’dan tutun Ms. Marvel’a kadar birçok popüler kahramanı oynayabildiğiniz Marvel Hero Tales, özellikle çocukların gelişiminde oynamaları gereken çok yararlı bir oyun. Ancak bir ufak detay var, oyun İngilizce. Türkçe desteği bulunmayan bu oyunu dolayısıyla çocukların oynaması biraz zor ve bu nedenle Google Play ve App Store’da biraz düşük puanlamışlar :)