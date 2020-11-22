Her işin kendine has bir zorluğu var. Oyuncu olmak ise keyifli olsa da getirdiği sorumluluklar ile zor mesleklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Marvel Sinematik Evreni’ninde rol alan bir oyuncu olmak ekstra zorlayıcı gibi görünüyor. Marvel evrenine katılan oyuncuların uyması gereken zorlu kurallara yakından bakıyoruz.

Marvel Sinematik Evreni, piyasada en çok tanınan ve kâr eden film serilerini bünyesinde barındırıyor. Öyle ki Marvel Sinematik Evreni’ne dâhil filmlerin toplam kazancı 17 milyar doları geçiyor. Disney ise Marvel’i 2009 yılında sadece 4 milyar dolara satın almıştı. Bu durumda stüdyo, seriyi ve evreni her anlamda koruyabilmek için bazı sıkı önlemler almak zorunda kalıyor. Bu önlemlerden birisi de oyunculara son derece ağır şartlara sahip anlaşmalar imzalatmak.

Marvel Sinematik Evreni’ne dâhil olmak, oyuncular için birçok sorumluluğu ve uyulması gereken sıkı kuralı da beraberinde getiriyor. Durum böyle olunca Marvel filmleri, Hollywood’da en sıkı kurallardan oluşan kontratlara sahip oluyor. Bu uyulması gereken kuralların bazıları tahmin edilebilir olduğu gibi abartı bulabileceğiniz kurallar da listede yer alıyor.

Marvel Sinematik Evreni’ne katılan oyuncuların kabul etmeleri gereken kurallar:

Sadece yetişkinlere yönelik eylem ve söylemler tamamen yasak

Kameralar kapansa da role devam edilmeli

Form korumak için egzersiz ve diyet planı takip edilmeli

Karakterler üzerinde doğaçlama yapmak yasak

Senaryolar ne pahasına olursa olsun korunmalı

Yeniden çekimler sözleşmenin bir parçası

Tehlikeli sahnelerde dublör kullanmak zorunlu

Marvel etkinliklerine katılmak zorunlu ve hiçbir daveti geri çevrilemez

Marvel oyuncakları ve ürünleri için Disney’e bağlı üreticiler ile iş birliği yapmak zorunlu

DC filmlerinde rol almak tamamen yasak

Marvel'in kapsamlı sicil araştırmasına takılmamak gerekiyor

Sadece yetişkinlere yönelik eylem ve söylemler tamamen yasak

Marvel’ın oyuncuları üzerinde kontrolü daha senaryo belli olur olmaz başlıyor. Her ne kadar Fox çektiği Deadpool filmlerinde daha karanlık bir ton kullanıp, R-Rated yani 17 yaş ve üzerine uygun sahnelere yer vermiş olsa da Disney için durum aynı değil. Disney, yetişkinlere olduğu kadar ilkokul çocuklarına da hitap edebilecek süper kahraman filmleri yapmak istiyor.

En basit örnekle Disney filmlerinde karakterlerin sigara içmesi tamamiyle yasak. Örneğin Nick Fury’nin çizgi romanlardaki en bilinen hobisi olan puroyu hiçbir filmde göremiyoruz. Tütün ürünleri kullanımı ve şiddet içerikli R-Rated tarzındaki sahneler, söylemler ve senaryolar ise sadece Netflix yapımlarında bulunuyor. Bu yapımlara Marvel’in Netflix dizileri Daredevil ve The Punisher örnek gösterilebilir.

Kameralar kapansa da role devam etmek zorunlu:

Spider-Man filmlerinde klişe halini alan şu sözü hatırlarsınız: “Büyük güç büyük sorumluluk getirir.” Bu cümlede olduğu gibi, Marvel oyuncusu olmak da hem kamera önünde hem de arkasında büyük sorumluluğu beraberinde getiriyor.

Bu bağlamda Marvel kahramanları (özellikle Captain America, Iron Man gibi ön planda olanlar), kamera arkasında yardım etkinliklerine katılmak ve hayır kurumları ile beraber çalışmak zorundalar. Bu sayede oyuncular, filmlerde oynadıkları rolleri gerçek hayata taşıyarak daha fazla ilgiyi ve hoşgörüyü üzerlerine çekmeliler. Bu sayede filmlere ilişkin olumlu yaklaşımların sayısı artıyor.

Form korumak için egzersiz ve diyet planı takip edilmeli:

Özellikle Marvel Sinematik Evreni’nde rol alan aktörler, oynadıkları kahramanlara benzeyebilmek adına birçok egzersiz ve diyet uyguluyorlar. Bu sayede ulaştıkları belirli vücut formlarını ise oyuncular, Marvel kariyerleri boyunca korumak zorundalar. Durum böyle olunca Marvel oyuncuları, çekimlerden belki de aylar önce, haftanın neredeyse her gününü spor salonlarında antrenörleri ile geçiriyorlar.

Karakterler üzerinde doğaçlama yapmak yasak:

Sinema dünyasında çoğu zaman, oyuncuların girdikleri karakteri esnetmelerine ve bazı doğaçlamalar yapmalarına izin veriliyor. Fakat Marvel Sinematik Evreni’nde işler bu şekilde işlemiyor. Marvel evreninde görev alan oyuncular, karakterler üzerinde neredeyse hiç söz hakkına sahip olamıyorlar ve filmler boyunca, yönetmenler ve senaristler ne derse harfiyen onu uyguluyorlar.

Bunun sebebi ise özellikle Avengers filmlerinde çok fazla kahramanın bir arada bulunması. Bu kahramanlar arasındaki hikâye bütünlüğünü korumak adına doğaçlamalara izin verilmiyor. Örneğin 2008 yılında çıkan The Incredible Hulk filminde bildiğiniz üzere Hulk rolünü Edward Norton üstleniyordu. Fakat Avengers filmlerinde Mark Ruffalo’yu bu rolde görmemizin en büyük sebeplerinden biri de Edward Norton’ın doğaçlamalarla karakteri değiştirmesiydi.

Senaryolar ne pahasına olursa olsun korunmalı:

Spoiler genel olarak kötüdür, hele Marvel gibi devasa bütçelere sahip filmler hakkında çıkan spoiler haberleri daha da kötüdür. Bu nedenle Disney senaryoları korumak için ekstrem önlemler alıyor. Hatta ve hatta oyuncularına sahte senaryo detayları bile verebiliyor.

Scarlet Witch karakterini canlandıran Elizabeth Olsen’in anlattıklarına göre oyuncular, senaryoları penceresi bulunmayan özel senaryo odalarında okuyabiliyorlar, telefonlarını bu odaya sokamıyorlar. Ayrıca her bir oyuncunun tek başına sadece bir kere senaryo odasına girme hakkı bulunuyor. Odaya giren oyuncunun tek seferde senaryoyu okuyup odadan çıkması gerekiyor.

Yeniden çekimler sözleşmenin bir parçası:

Her ne kadar sinema sektöründe yeniden çekimler yaygın olsa da Marvel bu işi gerçekten çok ciddiye alıyor. Bu sebeple tüm oyuncuların yeniden çekim için söylenilen zamanda hazır bulunması gerekiyor. Oyuncular görünüşlerini ve formlarını film çekimleri tamamen bitene kadar asla değiştiremiyorlar.

Örneğin Thor serisinde Heimdall'a hayat veren Idris Elba, Thor: The Dark World filminin çekimlerinde, yeniden çekim olayından o kadar bıkmış ki filmi bırakmak bile istemişti. Menajerine artık bu duruma dayanamadığını söyleyen Elba, bu yeniden çekimlerin imzalanan anlaşmanın bir parçası olduğunu o zaman öğrenmiş.

Tehlikeli sahnelerde dublör kullanmak zorunlu:

Hâlihazırda sinema dünyasında birçok ünlü oyuncunun tehlike sahneleri çekmesi istenmiyor ve buna izin verilmiyor. Fakat çoğu durumda da oyuncuya kendi aksiyon sahnelerini kendi başına çekme fırsatı da veriliyor.

Bu durum yine doğal olarak Marvel’da bu şekilde işlemiyor. Serinin uzun yıllar devamlılığını düşünen film ekibi, yaşanabilecek büyük bir sakatlığın önüne geçmek için oyuncuların tehlikeli sahneleri denemelerine bile izin vermiyor. Fakat özellikle Chris Hemsworth (Thor) ve Chris Evans (Captain America), tehlikeleri sahnelerde şanslarını sonuna kadar zorlamaları ile biliniyor.

Marvel etkinliklerine katılmak zorunlu ve hiçbir daveti geri çevrilemez:

Marvel , ilm öncesi, film sonrası ve film sırasında kahramanları ile birlikte birçok etkinlik düzenliyor. Doğal olarak bu etkinliklerin olmazsa olmazı oyuncular bu etkinliklerin hepsine katılmak zorunda oluyor ve bu kontratlarında yer alıyor. Basın toplantıları da bunların bir parçası.

Ayrıca bu katılımlar sadece etkinlikler ve davetler ile sınırlı değil. Marvel ile anlaşan oyuncular sadece belirli bir filmde veya seride bulunmayı kabul etmiyor. Her oyuncu, sözleşmesi bitene kadar herhangi bir Marvel filminde gerekirse boy göstermeyi kabul etmiş oluyor.

Oyuncular, kendi oyuncakları ve ürünleri için Disney’e bağlı üreticiler ile iş birliği yapmak zorunda:

Disney’in Avengers filmlerinden daha çok para kazandığı tek bir sektör bulunuyor: Marvel oyuncakları. Marvel Sinematik Evreni’ne giren her oyuncu; oyuncak, giyim, film dekoru ve hediyelik eşya üreticileri ile iş birliği yapmayı kabul etmiş oluyor. Hatta bu durumun, kontratın en büyük maddelerinden biri olduğu belirtiliyor. Açıklanan bilgilere göre 2011 yılında Disney’in Marvel ürünleri ve oyuncaklarından geliri, o sene yayınladıkları tüm filmlerin toplam getirisinden 620 milyon dolar daha fazlaydı.

DC filmlerinde rol almak tamamen yasak:

Marvel ile anlaşan bir oyuncunun DC filmlerinde rol almayı prensipte kabul etmesi bile bir “suç” olarak sayılıyor, çünkü oyuncuların kontratlarında bu durum tamamen yasaklanıyor. Bu her ne kadar zalimce bir kural gibi görünse de hiçbir stüdyo, bir oyuncu üzerinden kazanacağı milyon dolarlara ortak çıksın istemez. Hâliyle işin DC tarafında da aynı kurallar işliyor.

Marvel, oyuncuları işe almadan önce çok kapsamlı araştırmalar yapıyor:

Marvel’ın oyuncu konusunda çok seçici bir stüdyo olduğu biliniyor. Bunun ana sebeplerinden biri de Marvel evreninde bir kahramanı canlandıracak oyuncunun gerçek hayatta da temiz bir sicile sahip olması gerektiği. En azından Marvel ekibinin düşüncelerine göre bu durum böyle.

Bu nedenle stüdyo, oyuncu ile daha görüşmeden önce bile çok kapsamlı araştırmalar yapıyor. Oyuncunun tüm söyledikleri, röportajları, rol aldığı filmler ve yaşantısı tek tek inceleniyor ve bu incelemenin ardından ilk görüşme düzenleniyor.

Marvel Sinematik Evreni, sinema dünyasının en çok para kazandıran yapımlarına ev sahipliği yapıyor. Durum böyle olunca bu evrene dâhil olan oyuncuların uyması gereken çok katı kurallar bulunuyor. Sizler Marvel oyuncularının uyması gereken kurallar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kurallar çok mu sert yoksa normal mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.