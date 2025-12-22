En İyi ve En Popüler Ücretsiz Oyunlardan Biri Olan Marvel Rivals'a Dair Bilmeniz Gereken Her Şey

Şu anda anlık oyuncu olarak en çok oynanan oynaması ücretsiz oyunlardan biri hâline gelen Marvel Rivals'a dair bilmeniz gereken tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Marvel evreninin en ikonik kahramanlarını ve en tehlikeli kötülerini kozmik bir çatışmanın merkezinde buluşturan Marvel Rivals, oyunculara sıradan bir nişancı deneyiminden çok daha fazlasını, stratejik derinliği yüksek bir süper kahraman simülasyonu vaat ediyor.

NetEase Games ve Marvel Games iş birliğiyle geliştirilen bu yapım, dinamik olarak değişen savaş alanları, benzersiz "Team-Up" mekanikleri ve görsel şölen sunan yetenek setleriyle, rekabetçi oyun dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. İster Iron Man olup göklerde süzülün, ister Hulk olup binaları yerle bir edin, bu savaşta her kahramana yer var.

Marvel Rivals fragmanı

Marvel Rivals konusu

Oyunun hikâyesi, Marvel evreninin en büyük diktatörlerinden biri olan Doctor Doom ile onun 2099 yılından gelen gelecekteki versiyonu Doom 2099 arasındaki acımasız çatışmaya dayanıyor. Bu iki versiyonun egoları ve güç arzuları öylesine büyük bir savaşa yol açıyor ki zaman akışında bir kırılmaya (Timestream Entanglement) neden oluyorlar.

Bu olay sonucunda sayısız evren birbirine giriyor ve ortaya yeni, kaotik dünyalar çıkıyor. Süper kahramanlar ve süper kötüler, her iki Doom'un da gerçekliğin hakimi olmasını engellemek için geçmişten ve gelecekten gelen müttefikleriyle güçlerini birleştirmek zorunda kalıyor.

Marvel Rivals nasıl bir oyun?

Marvel Rivals, 6'ya 6 oynanan, takım tabanlı bir üçüncü şahıs nişancı (TPS) oyunudur. Overwatch veya Paladins gibi oyunlara benzer bir yapıya sahip olsa da Marvel evrenine özgü mekaniklerle bu formülü genişletiyor. Oyunda karakterler üç ana role ayrılıyor, bunlar Vanguard (Tank/Öncü), Duelist (Hasar Odaklı) ve Strategist (Destek).

Oyunu rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerden biri ise "Team-Up" (Takım İş Birliği) yetenekleridir. Belirli karakterler aynı takımda olduğunda ekstra pasif veya aktif güçler kazanıyorlar. Örneğin:

Hulk ve Iron Man : Hulk, Iron Man'e gama enerjisi yükleyerek onun daha güçlü saldırılar yapmasını sağlıyor.

: Hulk, Iron Man'e gama enerjisi yükleyerek onun daha güçlü saldırılar yapmasını sağlıyor. Rocket Raccoon ve Groot: Rocket, Groot'un omzuna binerek savaş alanında daha güvenli bir şekilde ateş edebiliyor.

Ayrıca oyun yıkılabilir çevre elementlerine sahiptir. Duvarları kırarak yeni yollar açabilir ve rakiplerinizin saklandığı siperleri yok ederek stratejik avantaj elde edebilirsiniz.

Marvel Rivals çıkış tarihi

Marvel Rivals, uzun süren kapalı beta testlerinin ardından tüm oyuncular için 6 Aralık 2024 tarihinde resmî olarak piyasaya sürüldü. Oyun şu anda "Free-to-Play" (Oynaması Ücretsiz) modeliyle oyunculara sunulmuş durumda.

Marvel Rivals hangi platformlarda var?

PC

PlayStation 5

Xbox Series X/S

Marvel Rivals sistem gereksinimleri