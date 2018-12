Marvel’ın sinematik evreninde şu anda 20 film bulunuyor. Bu filmlerin dışında da, çeşitli çekim aşamalarında bulunan 11 film daha var. İnternet sağ olsun, bir Marvel hayranı filmleri izleme sırasına koymayı başarmış.

Marvel filmlerini izlemek için kabul gören iki yol var: 1- Filmleri çekilme sıralamasıyla izlemek. 2- Filmleri, Marvel Sinematik Evreni içindeki kronolojik sırayla izlemek. İlkini seçmek istiyorsanız işiniz kolay ama ikincisi için pek çok tartışma var. Neyse ki internette işinizi görebilecek bir sıralama oluşturmayı başarmış insanlar var.

Marvel evreninde hikayenin Kaptan Amerika ile başladığından hepimiz eminiz. Şu andaki son hikayenin Avengers: Infinity War olduğundan da öyle. Listede son sırada Avengers: Infinity War yok ama olsun, listede birbiriyle etkileşime geçmeyip eş zamanlı devam eden filmler kendilerine buldukları yerleri değiştirebiliyorlar.

Liste şu şekilde sıralanıyor:

Captain America: The First Avenger Iron Man Iron Man 2 The Incredible Hulk Thor Avengers Assemble Iron Man 3 Thor: The Dark World Captain America: The Winter Soldier Guardians of the Galaxy Vol. 1 Guardians of the Galaxy Vol. 2 Avengers: Age of Ultron Ant-Man Captain America: Civil War Black Panther Spider-Man: Homecoming Doctor Strange Thor: Ragnarok Avengers: Infinity War Ant-Man and The Wasp

Listenin üzerinde tartışmak elbette mümkün. Hulk ilk Iron Man filminden sonra geçmeli, zira izleyecek kadar sabredebilenler The Incredible Hulk’ın after credits sahnesinde Tony Stark’ı gördüğümüzü hatırlar. Ant Man and the Wasp ise after credits sahnesinde Infinity War’a bağlanıyor. Yani Infinity War bittiğinde, karınca adamdan çok daha ileriye gitmiş oluyoruz.

(Marvel filmlerini daha önce izlememiş birine, karakterlerin üçlemelerini teker teker izletecekseniz Kaptan Amerika’nın üçlemesini izleterek başlamayın bir de. O kadar karakterin nereden geldiğini ve kim olduklarını tek tek açıklamak çok yoracaktır.)

İşin içine dizileri de soktuğunuz zaman işler iyice karışıyor. Agent Carter, ilk Captain America filminden sonra, Agents of Shield da ilk Avengers filminden sonra geliyor ama sezonlar ilerledikçe takvim karışıyor. Filmler kronolojik olarak bölümlerin arasına giriyor.

Marvel evreninde yer alan filmler için toplam 4 milyar dolar para harcanırken, toplamda 17 milyar dolardan fazla kazanç elde edilmiş oldu.