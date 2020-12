Ya Marvel dünyasında her şey farklı olsaydı düşüncesiyle oluşturulan bir hikayenin anlatıldığı What If…? dizisinin, izleyenlere heyecan veren bir fragmanı yayınladı. Eski bir çizgi roman hikayesinin uyarlaması olan animasyon dizi What If…? Disney Plus platformunda yayınlanacak. Dizi hakkındaki tüm detayları derledik.

What If…? animasyon dizisinin fragmanını izleyen herkes; Avengers: Endgame sonrası hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorduk ama bu kadar da değil, diye düşünmüştür. Disney Plus platformunda yayınlanacak olan What If…? animasyon dizisi, bazı olayların bildiğimiz gibi ilerlemediği ve kelebek etkisi ile her şeyin tepetaklak olduğu alternatif bir Marvel evreninde geçiyor.

What If…? dizisi her şeyin farklı olduğu, alternatif bir evrende geçiyor olsa da yine de Marvel Sinematik Evreni’ne dahil bir yapım. Bunun anlamı; animasyon dizinin fragmanında gördüğümüzden çok daha fazla Marvel karakterini, bildiğimiz hallerinden çok daha farklı şekillerde görebiliriz demek oluyor. Fragmanda dikkat çeken detaylar ve What If…? animasyon dizisinin seyri hakkında bazı tahminler var.

Marvel’ın yeni dizisi What If…?:

Tür: Animasyon, Macera, Aksiyon

Yayın tarihi: 2021 (Ay ve gün netleşmedi)

2021 yılının ortalarında Disney Plus platformunda yayınlanması beklenen Marvel’ın What If…? animasyon dizisi; her şeyin bildiğimiz gibi ilerlemediği ve kelebek etkisi sonucu tüm Marvel kahramanlarının başka karakterlere dönüştüğü alternatif bir evrende geçiyor. Dizide, Marvel Sinematik Evreni’nden tanıdığımız pek çok karakteri hiç de alışık olmadığımız halleriyle göreceğiz.

What If dizisinde göreceğimiz Marvel karakterleri:

What If…? bir animasyon dizisi olduğu için oyunculardan değil, karakterlerden bahsetmek gerekiyor. Fragman S.H.I.E.L.D. yöneticisi ve Avengers’ı toplayan adam olarak tanıdığımız Nick Fury ile başlıyor ve bir süre bize uzay, zaman ve gerçeklikten bahsediyor. Karşılaştığımız diğer karakterler ise daha da heyecan verici.

Dizide Wakanda kralı T'Challa'yı Star Lord olarak görüyoruz. Ayrıca filmlerdeki ile uyumlu, her şeye haim bir Doctor Strange karşımıza çıkıyor. Hızlı bir sekansta karşımıza Thor ve Iron Man çıkıyor ancak ne Thor şişman, ne de Iron Man Endgame'deki gibi değil, daha önceki zaman dilimlerindeymiş gibi görünüyor.

Steve Rogers’ın ebedi aşkı Peggy Carter dizide yer alıyor, üstelik Captain Britain olarak. Steve Rogers ise süper asker serumu almamış bir sıska olarak karşımıza çıkıyor. Görünüşe göre değişmeyen tek şey ise Steve ve Peggy arasındaki ölümsüz aşk.

Yondu karakterinin de dizide olduğunu gördükten sonra bir Bucky sürprizi ile karşılaşıyoruz. Bu Bucky The Winter Soldier olmamış gibi görünüyor, üstelik zombi bir Captain America ile savaşıyor. Uatu, Hawkeye, Captain Marvel ve alternatif evrenden gelen Doctor Strange derken ortalık iyice hareketleniyor.

Özetlemek gerekirse Marvel’ın What If…? animasyon dizisinde bugüne kadar beyaz perdede görmüş olduğumuz neredeyse tüm Marvel karakterlerini görme şansımız var. Üstelik hikaye alternatif bir evrende geçtiği için Iron Man gibi ölmüş karakterleri de tekrar izleyebileceğiz. Ancak unutmayın, hiçbir karakter bildiğimiz gibi değil.

Her şeyin farklı olduğu o dünyaları anlatan karakter Uatu:

What If…? dizisinin konusu tam olarak, ya her şey farklı olsaydı, düşüncesi üzerine kurulu. Dizinin hikayesi yeni değil. 1977 yılında Marvel Comics tarafından yayımlanan on sayılık bir seri bulunuyor. Bu seride tam olarak What If…? dizisindeki hikayeler işleniyor. 1977 - 1984 yılları arasında yayımlanan seri, 1989 - 1998 yılları arasında yeni hikayelerle yeniden okuyucuyla buluşmuştu. Son olarak farklı karakterlerin işlendiği özel bir seri 2018 yılında yayımlandı.

Çizgi roman serisinde hikayenin anlatıcısı her şeyi gören göz olarak bilinen Uatu karakteriydi. Uatu fragmanda da görüldüğü için What If…? dizisinin de anlatıcısı olacağını düşünebiliriz. Bu teori oldukça mantıklı çünkü Uatu, tüm alternatif Marvel evrenlerini görebilen yüce bir izleyici olarak biliniyor.

Olası What If…? hikayeleri:

Dizinin ilham aldığı çizgi roman serisini okuyanlara göre seyirciyi oldukça kanlı bir dizi bekliyor. Çünkü orijinal seride Hulk’un; Human Torch, The Thing ve Iron Man gibi karakterleri öldürdüğü biliniyor. Belki bu kadar kanlı sahneler izlemeyecek olsak da, artık hiçbir karakterin eskisi gibi olduğunu unutmamak gerekiyor.

What If…? fragmanında Iron Man karakterini, Marvel Sinematik Evreni’nde uzun zamandır görmediğimiz kadar umursamaz bir şekilde görüyoruz. Bunun nedeni Iron Man’in artık Marvel dünyasının kötülerinden biri olması olabilir. Belki Tony Stark onu Iron Man haline getiren hiçbir olayı yaşamamış ve dehasını kötülük için kullanmış olabilir.

Fragmanda en dikkat çeken detaylardan bir tanesi de Doctor Strange’in farklı bir Doctor Strange ile karşılaşması. Detaylar bilinmiyor ancak belki What If…? evreninde Stephen Strange hiç Doctor Strange olmamıştır ya da alternatif bir evrenden kötü bir Doctor Strange ortaya çıkarak bu durumu engelliyordur.

What If…? animasyon dizisinin yayını tarihi ile ilgili şu an tek bilinen 2021 yılı içinde Disney Plus platformunda yayınlanacak olması. Dizi ile ilgili diğer bilinenler ise yayınlanan fragmandan ve ilham aldığı çizgi roman serisinden elde edilen bilgilerdir.

Sizin için Marvel’ın Disney Plus’ta yayınlanacak yeni animasyon dizisi What If…? hakkında tüm bilinenleri anlattık. Dizi hakkında şu an için bilinenler sınırlı ancak yayın tarihi yaklaştıkça hem yeni haberlerin hem de yeni bir fragmanın gelmesi bekleniyor.