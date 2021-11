Marvel Sinematik Evreni(MCU)’nde 4.faz tüm hızıyla devam ediyor. Diziler kısmında WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What If; filmler kısmında ise Black Wıdow ve Shang-Chi derken sıra Marvel’s Eternals’a geldi. Çıktığı ilk günden beri kötü eleştiriler alan Eternals, peki gerçekten o kadar kötü mü? Bu soruya Marvel’s Eternals spoilersız inceleme yazımız ile cevap arıyor olacağız.

Merakla beklenen yeni Marvel 4.Faz filmi Eternals, 5 Kasım 2021 itibariyle vizyona girdi. Eleştirmenlerden oldukça düşük puan alan film Rotten Tomatoes üzerinden %48 puan alarak %60’ın altında kaldı ve ‘’Rotten’’ statüsünü aldı. IMDb üzerinde ise 6.9 puan alan Eternals, genel olarak izleyiciler ve eleştirmenler tarafından beğenilmeyen bir Marvel filmi oldu. 39 yaşındaki Oscar ödüllü başarılı kadın yönetmen Chloe Zhao tarafından yönetmenliği üstlenilen Eternals’ın oyuncu kadrosu oldukça popüler ve geniş durumda. Filmin oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Kit Harrington, Richard Madden, Harry Styles gibi oldukça ünlü isimler yer alıyor. Bu isimlerin dışında Gemma Chan, Salma Hayek, Ma Dong-Seok, Barry Keoghan, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Lauren Ridloff ve Brian Tyree Henry Eternals karakterlerini canlandıran oyuncular arasındalar. Marvel’s Eternals spoilersız inceleme yazımıza hoş geldiniz. İncelemede spoiler yer almayacaktır bu yüzden rahatlıkla okuyabilirsiniz. Keyifli okumalar. Ne anlatıyor bu Eternals? Eternals’ın bizlere anlattığı hikaye, diğer Marvel filmlerine göre oldukça kapsamlı ve geniş bir hikaye. Çizgi roman severlerin çok daha iyi aşina olduğu bir hikaye olduğunu söylemem gerek. Bu hikayeyi Marvel Sinematik Evreni’nde ilk defa dinliyoruz ve öğreniyoruz. Film, evrene hakim olan uzay tanrıları olan Celestiel’ler insan üzerinde yaptığı çeşitli deneyler sonucunda iki ırk yaratıyor. Bunlardan biri filmde kötü tarafta yer alan çirkin mi çirkin, korkunç mu korkunç saldırgan bir ırk olan Deviantlar. Bir diğeri ise Deviantlar ile bir ırk savaşı sürdüren ve onları temizleme görevine sahip birbirinden farklı güçlere sahip olan Eternals’lar. Dünya gezegeninde binlerce yıl sonra Deviant ırkının tekrar ortaya çıkıp büyük bir tehdit ortaya çıkarması, insanlığı yüzyıllarca Deviant ırkından koruyan ve gelişimlerini sağlayan Eternals’ları gezegene büyük bir görev için geri getiriyor. Eternals’lar bu süreçte bir yandan Deviant’lar ile karşılaşırken bir yandan da kendi yaratıcıları olan Celestiel’leri ve onların var oluşunu ve planlarını sorgulamaya başlıyor ve olaylar gelişiyor. Filmin hikayesi o kadar kapsamlı ve geniş ki spoilersız anlatmak bile zor ancak hikaye kısaca böyle. Peki hikaye yeterince iyi mi? Marvel’s Eternals’ın hikayesi bana göre diğer Marvel Sinematik Evreni filmlerine göre çok kapsamlı ve yetersiz kalıyor. Evet, Eternals’ta anlatılan hikaye kesinlikle evren için çok büyük önem taşıyor ancak hikaye ve kurgu bakımından izleyicinin kafasında ciddi soru işaretleri oluşturabilen ve sorgulamaya çok açık bir hikaye mevcut. Hikaye artık bırakın dünyayı, bırakın gezegenleri, galaksiler düzeyine kadar genişlemiş durumda ve karşımızda yeni bir varlık olarak her şeyi yönetme gücü olan Uzay Tanrıları Celestiel’ler var. Var olan garip güçler ve kapsam ile oldukça büyük bir hikayeye sahip Eternals, ne yazık ki çok da başarılı bir hikaye ve hikaye kurgusuna sahip değil. Evet, film süresince geçmiş ve günümüz arasında gidip geliyoruz ancak izleyici olarak sürekli sorgulama ihtiyacı hissediyorsunuz. En basitinden bu olaylar geçmişte olurken Avengers’ların vs. bu olaylardan haberdar olmaması, evrende bu kadar büyük bir savaş ve plan var iken bizlerin habersiz kalması bir tık rahatsız edici. Sanki bu olaylar iki farklı evrende gerçekleşiyor ancak Marvel bize bu olayların diğer filmler ile aynı evrende gerçekleştiğini yedirmeye çalışıyor. Hikaye bazı noktalarda sıfırdan izleyiciye bombardıman şeklinde aktarılmaya çalışılıyor ve bazen ise ‘’Bu olay niye oldu ki şimdi?’’ diyeceğiniz sahneler ile ucu açık bırakılıyor. Bir izleyici olarak hikayeyi zorla yemeniz isteniyor yoksa sorgulayıp sorgulayıp anlamsızlıklar ve ucu açık noktalar bulup tadınız kaçabiliyor. Biraz fazla çizgi roman havasında kapsamlı bir hikaye var karşımızda diyebilirim. Hikaye yorumum genel olarak böyle. Gelelim bizim geniş mi geniş ekibe: İşte Eternals’lar Eternals filmi oldukça büyük bir oyuncu ekibine sahip demiştik. Filmde toplam 10 Eternals yer alıyor. Çok fazla oldukları için isimlerini burada vermiyorum. Film boyunca bol bol haşır neşir olacaksınız zaten. Karakterleri teker teker tanıyıp anlamaya çalışmanız daha iyi olacaktır. Hepsinin birbirinden farklı özelliklere ve yeteneklere sahip. Bu noktada hemen olumlu fikrimi dile getirmek istiyorum. Bu kadar fazla karakter olunca içinizi bir endişe sarıyor olabilir ancak en azından karakteristik özellikleri bakımından ben karakterleri beğendim. Film boyunca karakterlerin birbirleri arasındaki birçok diyaloga şahit kalıyoruz ve hepsinin birbirinden farklı olması gerçekten izlemeyi keyifli kılıyor. Birisi çok espri yapıyor, birisi diğerlerine göre daha ciddi ve yön gösterici ve birisi duygusal olarak ekibe çok bağlı. Bu tarz kendilerine ait karakteristik özelliklerinin olması hoş bir seçim. Gelelim olumsuz tarafa. Karakterler her ne kadar çeşitli olsa da çok fazla oldukları için izleyici olarak neredeyse hiç birine tam anlamıyla bağlanamıyorsunuz. Hepsiyle sıfırdan tanışmamız ve bu süreçte daha da iyi tanımaya çalışmamız yüzünden tek bir karakter ile bile bağ kurmak neredeyse mümkün değil. Hepsinin bir hayat gayesi var gibi ancak içleri tam doldurulamamış veya oldukça kapsamlı olan büyük hikayenin içerisinde yok olup gitmiş gibi. Karakterler, her ne kadar bizlere görsel şov ve yaptıkları espriler ile eğlenceli dakikalar yaşatsa da kendileriyle bağ kurmak bir hayli zor. Hatta bazı karakterlerin orada neden olduğunu ve hikayede nasıl bir yeri olduğunu sorgulayabiliyorsunuz. Bir karakter başta gördüğünüz o karakter olmayabiliyor. Gelişimleri ve amaçlarındaki kararsızlık ile birlikte hikaye içinde küçük ve önemsiz bir detay olarak kalabiliyorlar. Son olarak Angelina Jolie’nin ‘’Thena’’ karakterine çok yakıştığını ve kostümüne oldukça uyduğunu düşünüyorum. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim :) Aksiyon dozu fazla mı az mı? Marvel Sinematik Evreni’ne baktığımızda en çok gözümüze çarpan husus aksiyon dozu oluyor. Marvel filmlerinde aksiyon sahneleri bir hayli fazladır ve oldukça havalıdır. Eternals’ta ise aksiyon sahneleri aşırı olmasa da bulunuyor. Yeterli düzeyde aksiyon içerse de aksiyonun doluluğu açısından aynısını söylemeyeceğim. Deviant’lar ile yapılan savaşlar estetik olarak çok iyi gözüküyor. Özellikle ekibin tüm karakterlerinin kendi özelliklerini kullanarak bir kombo saldırı yapması vs. oldukça güzel gözüküyor ancak aksiyon sekansları bana daha da büyük olabilirmiş gibi geldi. Deviantlar çok daha güçlü ve büyük yaratıklar olabilirmiş gibiydi. Ekibimizin başına çok daha büyük belalar açmalarını beklerdim. Bu kadar fazla karakterin bir arada yer aldığı bir filmden çok daha epik sahneler görebilirdik. Komedi unsuru fazla mı sanki? Gelelim komedi dozuna. Evet, Marvel filmlerinde komedi unsurlarına mutlaka yer verilir ancak bunun belli bir dozu vardır. Gerektiğinde dizi çok ciddi olur gerektiğinde ise duraklar ve komedi unsurları devreye sokulur. Eternals’ta bu hususlar iç içe geçmiş durumda. Ne zaman işin ciddiye bindiğini ne zaman komedinin gireceğini anlayamıyorsunuz. Birden işler ciddileşecek derken birisi espri yapıyor ve ciddilik bozuluyor. Yine de hakkını yemeyelim gülümseten yerler hiç yok değil. Özellikle DC evrenindeki karakterlere yapılan komik göndermeler ve karakterlerin birbirleri ile olan şakalaşmaların hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ciddilik düzeyi biraz bayat olmuş diyerek bu bölümü sonlandırıyorum. Uzun mu uzun bir film, peki bu kadar uzun olmalı mıydı? Marvel’s Eternals 2 saat 37 dakikalık uzunluğuyla oldukça uzun bir Marvel filmi olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu uzunluğun biraz uzatıldığını düşünen taraftayım. Bu kadar uzun olmasına rağmen film ucu açık bir şekilde kapanıyor ve bitiş tatmini hissini maalesef pek alamıyorsunuz. Mesela geçmiş tarihlerde geçen sahneler var ancak bu sahneler pek de bize karakterlerin altını doldurma konusunda yardımcı olmuyor. Evet Babil, Mezopotmaya, Hiroşima gibi yerleri görmek güzel belki ama keşke filmde yer alan her sahne birbirinden önemli olsaydı ve uzun olmasına değseydi. Hikaye izleyiciyi bir geçmiş bir günümüz göstererek ve bir yandan da ana büyük hikayeyi anlatmaya çalışarak 2 buçuk saat boyunca sürüklemeye çalışıyor ancak bazı sahneler olmasa da olurmuş gibi duruyor. Kaç After Credits var ve bunlar güzel mi? Marvel’s Eternals filminde 2 adet After Credits sahnesi bulunuyor. Bunlardan biri ilk credits ekranından sonra diğer ise son credits bölümünden sonra gösteriliyor. After Credits sahnelerini beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle her iki After Credits sahnesi de Marvel Sinematik Evreni’ne katılacak karakterler hakkında izleyiciye bilgi veriyor ve şaşırtıyor. Bu filmde anlatılan hikaye ve after creditslerde gösterilenler ile evrenin çok daha büyüdüğünü ve önümüzde kocaman hikayeler olduğunu ön görmemiz mümkün. Bu sahneleri mutlaka kaçırmayın derim. Peki, sinemada izlemeye değer mi? Geldik bir filmi yorumlarken değinilecek en kritik hususa. Sinemada izleme hususu bir filmi yorumlarken bence çok kritik çünkü eğer bir film sinemada izlenmeye değmezse direkt olarak değeri yarıya düşüyor veya ciddi derecede olumsuz etkileniyor. Öncelikle sinemalarda parlaklık kısılma olayına ben de rastladım diyebilirim. 2D izlememe rağmen bazı sahnelerde ciddi parlaklık sıkıntısı vardı. Şöyle söyleyebilirim ki eğer uzun bir süreden beri sinemaya gitmediyseniz ve Marvel evreninin sıkı bir takipçisi olarak evrende neler olduğunu ve olacağını öğrenmek istiyorsanız ortalama bir sinema deneyimi yaşamanız mümkün. Film ortalamanın çok altında da kalmıyor ancak üstüne de maalesef çıkamıyor tam sınırda kalmış bir film diyebilirim. Marvel’s Eternals spoilersız inceleme yazımızın sonuna geldik. Sizler filme gittiniz mi? İzlediyseniz görüşleriniz nelerdir? Gelin spoilersız olarak yorumlar kısmında konuşalım. Okuduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. NİHAİ PUAN: 6/10

