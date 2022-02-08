Maske Üstüne Külotlu Çorabın Daha Fazla Koruduğu Keşfedildi

Cambridge Üniversitesi, ilginç bir araştırma gerçekleştirdi ve internetteki popüler maske 'hacklerini' tek tek ele aldı, etkinliklerini inceledi. Ortaya çıkan sonuçsa külotlu çorapla birlikte maske takmanın etkinliği gerçekten artırdığı yönündeydi.

COVID-19 salgını nedeniyle maskeler artık bir parçamız haline gelse de günümüzde halen bir maskenin ne kadar korunaklı olabileceğine dair tartışmalar sürüyor. Hatta internette maskelerin ‘verimliliğini artıran’ çeşitli yöntemler bile paylaşılıyor. Bu yöntemlerin bazılarındaysa maske, suratınıza tamamen bantlanıyor ya da yapıştırılıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir çalışmaysa pek çok kişinin düşünmeyeceği şeyi gerçekten de yaptı: İnternette dolaşan popüler maske ‘hacklerini’, yani hilelerini deneyip, maskenin etkinliğinin gerçekten ne oranda artırdığı ölçüldü. Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bu çalışma, oldukça ilginç bir sonucu da ortaya koydu.

Külotlu çorap, en etkili 'yöntem' çıktı

Bilim insanları, KN95 ve cerrahi maskeler üzerinde yaptıkları denemelerde bantlama, ipi bağlama, lastik bant kullanımı, boşlukların çeşitli malzemelerle kapatılması, külotlu çorap (bir de beyaz ve siyah diye ayrılmış) ve ‘mumya’ olarak tabir edilen, kişinin maske ve yüzünü sarmalayan bir bezle maskeyi kullanması gibi yöntemlere yer verdi. Bu yöntemler arasından en efektif olan ise ne gariptir ki külotlu çorap çıktı..

Üstelik külotlu çorapla maske takmanın efektifliği hafife alınacak türden de değildi. Paylaşılan sonuçlara göre maskeyi görseldeki gibi külotlu çorapla kullanmanın viral parçacıkların miktarını normal bir şekilde maske takmaya göre 7 kat azaltabildiği açıklandı. Araştırmaya katılan ve külotlu çorapla maske giyen gönüllülerse verdikleri geri bildirimde karşısındaki kişilerle konuşmakta sorun yaşadıklarını ve yüksek seviyede rahatsızlık hissettiklerini belirtti.

Öte yandan araştırma, diğer hileler hakkında da bazı bilgiler sundu. Buna göre paket lastiğiyle maske takmak, kişinin kulak ve yüzüne baskı yapıyordu ve bazı kişilerde kulağa kan gidişini sınırlıyordu. Maskeyi yüze bantlamaksa rahatlık konusundan bir sıkıntı çıkarmıyordu. Fakat bu bantı sökmek işin can alıcı kısmıydı.