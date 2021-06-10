NFT çılgınlığının son halkası olarak, ünlü müzayede evi Sotheby'nin açık artırmasında 'Maskeli Uzaylı' adlı bir eser, bir milyarder tarafından 12 milyon dolara satın alındı.

Nadir bir CryptoPunk eseri, salı günü ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından 12 milyon dolara satıldı. 'Maskeli Uzaylı' adı verilen eser, nadir bir NFT ürünü olarak kabul ediliyordu. Satın alan kişi ise bir dolar milyarderi oldu.

Çok nadir olan CryptoPunk 7532, bütün seride yer alan sadece 9 "alien punk" çalışmadan biri ve aralarında maske takan tek çalışma. Bu da onu oldukça nadir ve prestijli hale getirdi. Bu da 12 milyon dolar gibi bir değere çıkmasını sağladı.

Satın alan kişi bir milyarder

Sotheby's tarafından yapılan açıklamaya göre DraftKings'in en büyük hissedarı olan ve Forbes'e göre kişisel serveti 1,6 milyar dolar dolaylarında bulunan Shalom Meckenzie, bu eseri satın alan kişi oldu. Bu satış aynı zamanda bir CryptoPunk eseri için ödenen en yüksek bedel oldu.

CryptoPunks, erken dönem NFT'lerinden biri ve 2017 yılında, Larva Labs'ın kurucuları olan Matt Hall ve John Watkinson tarafından başlatılmış olan bir proje. Toplamda yalnızca 10 bin CryptoPunk avatar bulunuyor. Bu avatarların her biri 24 x 24 piksel ve hiçbiri birbirinin aynısı değil.

Aslında Larva Labs kurucuları ilk aşamada bu avatarlara ait NFT'leri ücretsiz olarak dağıtmıştı. Yakın zamanda ise o dönemde ücretsiz alınan CryptoPunk eserleri peş peşe satılmaya başlanmıştı. Bugün ise bazıları milyon dolarlara el değiştiriyor.

CryptoPunk'lar milyon dolarlar ediyor

Diğer iki Alien Punk eserinin her biri, CryptoSlam'e göre 7,5 milyon doların üzerinde bedellerle el değiştirdi. Aynı seride yer alan 7 diğer eser ise 1 milyon dolardan fazla bir paraya satıldı. Mayıs ayında 9 CryptoPunk NFT'sinden oluşan bir koleksiyon ise yaklaşık 17 milyon dolara el değiştirmişti.