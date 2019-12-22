Mavi Işık Filtreleri, Tahmin Ettiğimiz Kadar Etkili Değil

Yapılan yeni bir araştırmaya göre gözlerimizin daha az yorulması için kullandığımız mavi ışık filtreleri, düşündüğümüz kadar etkili olmayabilir. Fareler üstünde yapılan deneylerle elde edilen sonuçlar, insanlar üzerinde yapılan deneylerle de test edilecek.

Büyük çoğunluğumuz, gece akıllı telefonlarımızı kullanırken gözlerimizin daha az yorulması için gece modu özelliğini ya da mavi ışık filtresi uygulamalarını kullanıyoruz. Ancak Manchester Üniversitesi araştırmacıları, bu konuda genel kanıyla aynı fikirde değil.

Araştırmacılar, fareler üzerinde çeşitli deneyler yaptılar ve bulgularını Current Biology Journal dergisinde yayınladı. Araştırmanın konusu olan deneyde mavi ve sarı renklerin parlakları düşükten yükseğe doğru değiştirildi.

Araştırmanın sonuçları

Araştırmacılar, dergide “Yaygın inanışın aksine mavi renktense sarı rengin, memelilerin 24 saatlik sistemlerinde daha güçlü bir etkisi bulunuyor. Bu ilişki, çevresel aydınlatmanın renklerindeki doğal değişimlerle sıralanıyor. Memeliler tarafından alacakaranlık sırasında dikromatik ve trikromatik görsel sistemler ile tespit ediliyor” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, her iki rengin de parlak ışıkta rahatsız edici olduğunu, düşük ışık durumlarında bazı şeylerin şekil almaya başladığını dile getirdi. Araştırmacılardan bir tanesi olan Timothy M. Brown, BBC News’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Işığın, beden saatiniz üzerindeki güçlü etkisinden kaçınmak istiyorsanız loş ve mavi yapılacak şeyler olabilir. Şu an insanların yaptığı şey, rengin parlaklığını ya da görsel görüntüyü ayarlamak ve ekranı daha sarı hale getirmek.”

Dr. Brown, “Tahminimiz, rengi değiştirmenin kötü bir etkisi olduğu yönünde. Almak istediğiniz şeyin yararını önlüyor” ifadelerini kullandı. Tabii bu deneyin fareler üzerinde yapılması ve farelerin gece hayvanı olması kafa karışıklığına sebep olabilir. Ancak araştırmacılara göre ışığın vücut üzerindeki etkisi memelilerde çok fazla sapma oluşturmuyor. Yine de bu iddiaların tamamen doğrulanması için araştırmacılar tarafından ortaya atılan bu iddianın insanlar üzerinde de test edilmesi gerekecek.