Kariyeri boyunca The Exorcist, Star Wars: The Force Awakens ve Game of Thrones gibi yüksek profilli pek çok dizi ve filmde oynayan Oscar adayı ünlü aktör Max von Sydow, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat dünyası, emektar bir ismini daha sonsuzluğa uğradı. 50 yıllık kariyerinde birçok yüksek profilli Amerikan ve Avrupa filminde rol alan İsveçli ünlü aktör Max von Sydow, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. von Sydow’un filmografisinde The Seventh Seal (1957), The Exorcist (1973), Flash Gordon (1980), Dune (1984) ve Star Wars: The Force Awakens (2015) gibi birbirinden önemli yapımlar yer alıyor. 1989 yılında Danimarkalı yazar Martin Andersen Nexø'nun aynı adlı ünlü 1910 romanına dayanan Pelle The Conqueror filmi ile En İyi Erkek Oyuncu, 2012 yılındaki Extremely Loud & Incredibly Close filmi ile de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olmak üzere iki kez Oscar’a aday gösterilen von Sydow, son olarak HBO’nun kült serisi Game of Thrones'da ‘Üç Gözlü Kuzgun’ olarak karşımıza çıkmıştı. İsveçli aktörün ölüm haberini, 23 yıllık eşi Catherine von Sydow açıkladı. von Sydow, Paris Match'e verdiği demeçte, eşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle sonsuz bir üzüntü yaşadığını ifade etti. İLGİLİ HABER Thor Filminde de Oynayan Ünlü Oyuncu İntihar Etti von Sydow, Wild Strawberries (1957) ve The Virgin Spring (1960) gibi filmler de dahil olmak üzere İsveçli yönetmen Ingmar Bergman ile tam 11 kez çalıştı ancak hiç şüphesiz onu unutulmaz kılan The Seventh Seal filmindeki olağanüstü performansı oldu. Sinema tarihinin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilen 1957 yapımı İsveç filmi, 1957 Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştü. The Seventh Seal filminden kısa bir kesit

