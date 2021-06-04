Sensor Tower, mayıs ayının en çok indirilen mobil uygulamalarını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre bir ayda 80 milyon indirilen TikTok, mayıs ayının da en çok indirilen mobil uygulaması oldu. TikTok'u 57 milyon indirme ile Facebook takip etti.

Mobil uygulama dünyasının en büyük araştırma platformlarından bir tanesi olan Sensor Tower, mayıs ayına ilişkin indirme verilerini açıkladı. Sensor Tower'ın yaptığı araştırmaya göre mayıs ayı, bir kez daha TikTok'un zirve yaptığı bir ay olarak tarihe geçti. Yapılan açıklamalara göre TikTok, yalnızca mayıs ayında Türkiye'nin nüfusu kadar, yani 80 milyon civarında indirme sayısına ulaştı.

Sensor Tower'ın yaptığı araştırmaya göre mayıs ayının en çok indirilen ikinci uygulaması, Facebook'tu. 57 milyon telefona indirilen uygulama, Google Play Store'da daha fazla tercih edildi. Listenin devamında ise sırasıyla Instagram, WhatsApp, Messenger, ZOOM, Snapchat, CapCut, Telegram ve Josh isimli mobil uygulamalar yer alıyor.

Mayıs ayının en çok indirilen mobil uygulamaları

Mayıs ayının en çok indirilen uygulamaları, iOS ve Android ekosistemlerinde büyük oranda farklılıklar gösteriyor. Örneğin Google Play Store'da en çok indirilen ikinci uygulama Facebook olurken App Store kullanıcıları, YouTube indirmeyi tercih ettiler. Listenin üçüncü sırasında ise ortak olarak Instagram bizleri karşılıyor.

iPhone sahiplerinin mayıs ayında en çok indirdikleri dördüncü uygulama CapCut'tı. Bu uygulamayı ise sırasıyla WhatsApp, Facebook, ZOOM, Messenger, Google Haritalar ve Gmail takip etti. Android kullanıcıları ise Instagram'dan sonra WhatsApp, Snapchat, Messenger, ZOOM, Josh, Telegram ve ToonApp isimli mobil uygulamaları indirdiler.