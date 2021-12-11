McDonald’s İki Dev Teslimat Şirketiyle Anlaşma yaptı

McDonald’s yıl sonuna kadar geçerli olacak yeni bir kampanyasını duyurdu. Şirket, yakınımdaki yiyecek teslimatı adlı yeni kampanyası sayesinde, aracı teslimat şirketlerini tercih eden müşterilerinin ilk siparişlerinde promosyon indirimi uygulayacak.

Bugünlerde “yeni normal” düzene her ne kadar alışmış olsak da tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs kaynaklı pandeminin getirileriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Çeşitli sektörlerde büyük küçük pek çok şirket, çalışma koşullarını ve hizmet politikalarını değiştirme yolunda adımlar attı.

Amerikan fast food devi McDonald’s da bunlardan biri oldu. McDonald’s müşteri hizmetlerini iyileştirebilecek yeni bir hamleyle, teslimat hizmeti veren iki dev şirketle anlaşma yaparak yeni bir kampanya hazırladı.

Müşteriler ilk siparişte 5 dolar indirim kazanacak

Herkesin evlere kapandığı, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldığı bu süreçte en çok zarar görenlerin arasında yemek sektörü öne çıkıyor. Pandemi sürecinde pek çok geleneksel restoran kapanmak zorunda kalırken çoğunlukla dev şirketler açık kalmayı başardı. Ancak sektörde bulunan herkes bir şekilde zarar gördü. Pandemi sürecinde aynı zamanda pek çok alışkanlığımız da değişti, teslimat hizmeti veren şirketler hızla güç kazanarak eskisinden daha çok öne çıktı.

Dev fast food şirketi McDonald’s da bu teslimat şirketleriyle çalışmanın, şirketlerine kâr ve güç kazandıracağı düşünmüş olacak ki DoorDash ve Uber Eats adlı iki dev teslimat şirketi ile anlaşma yaptı. Şirket çok fazla şubeye sahip olduğu için, teslimata ayırılan bütçenin de giderek arttığı, teslimatın şirketin gelirinin büyük bir kısmının aktarıldığı bir unsur haline geldiği tahmin ediliyor. McDonald's, hem bu yükü hafifletmek hem de çağın getirdiklerine ayak uydurmak için olsa gerek popüler teslimat şirketleriyle kampanyalar düzenledi. Yıl sonuna kadar geçerli olacak iki yeni anlaşma kapsamında müşteriler, DoorDash ve Uber Eats üzerinden verilen ilk siparişte 5 dolar indirim ve siparişe ek ürünler kazanacak.