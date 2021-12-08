Son aylarda birden fazla ülkeye açılarak değerini artıran Getir, geçtiğimiz ay ABD’nin Chicago kentine giriş yaparak hizmet verdiği ülkeler listesine bir yenisini daha eklemişti. Şirket, bugün de New York kentinde hizmet vermeye başladığını açıkladı.

9 Temmuz 2015’te kurulan ve Türkiye’de başarısını kanıtladıktan sonra özellikle son 1 yıl içinde tüm dünyaya açılmaya başlayan Getir, son olarak ABD’nin Chicago kentinde hizmete başlamıştı. Getir, bugün de büyüyerek yoluna devam ettiğini yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Restoranlar ve market alışverişleri için kurye hizmeti veren şirketin bir sonraki durağı New York oldu.

Resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Getir, “Getir, Chicago’dan sonra şimdi de New York sokaklarında!” ifadeleriyle bir videoya yer verdi. Getir’in resmi ABD hesabından yapılan paylaşımda da “Mor bayrak Big Apple’a (New York için kullanılan takma ad) geldi” ifadelerine yer verildi.

Getir'in paylaştığı video:

Son 1 ayda ikinci ABD şehrine giriş yaptı:

Getir, Amerika Birleşik Devletleri’ne girmeden önce son olarak Portekiz’in Lizbon şehrinde hizmet vermeye başlayarak hizmet verdiği ülke sayısını 8’e çıkarmıştı. Geçtiğimiz haftalarda şirketin Chicago’da hizmete başlamasıyla bu sayı 9’a yükseldi. Şirket, son 28 gün içinde 2. ABD şehrine giriş yapmış oldu. Getir’in sonraki ABD durağınınsa Boston kenti olması bekleniyor.

Hizmet alanı kapsamını genişletmenin yanı sıra Getir, geçtiğimiz günlerde de İngiliz hızlı teslimat uygulaması Weezy’yi satın alacağını duyurdu. İngiltere’de Londra, Manchester ve Liverpool dahil 15 şehirde hizmet veren Getir, Weezy’yi satın alarak İngiltere’deki rakibini eledi.