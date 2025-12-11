McDonald’s’ın yapay zekayla hazırladığı yılbaşı reklamı tepki çekti, apar topar yayından kaldırıldı

McDonald’s Hollanda’nın yapay zekayla hazırladığı yılbaşı reklamı “ruhsuz” ve “tuhaf” bulundu. Büyük tepki sonrası video 3 gün içinde kaldırıldı ve şirket bunu “öğretici bir deneyim” olarak değerlendirdi.

McDonald’s Hollanda, 6 Aralık’ta yayınladığı yapay zekayla üretilmiş yılbaşı reklamı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Yılbaşı döneminin stresli yanlarını anlatmayı hedefleyen reklam, izleyiciler tarafından soğuk ve rahatsız edici bulundu. Tepkilerin hızla büyümesi üzerine video yalnızca üç gün yayında kaldı.

Reklamı hazırlayan TBWA\Neboko ve The Sweetshop’un yapay zeka birimi, gelen eleştirileri savunmaya çalışsa da açıklamalarını kısa süre içinde geri çekti. İzleyiciler özellikle yapay zeka karakterlerin tuhaf görünümünden ve reklamın karanlık atmosferinden rahatsız olduklarını belirtti.

McDonald’s, reklamın amacının yılbaşı döneminin zorluklarını yansıtmak olduğunu ancak izleyicilerde beklenen karşılığı bulamadığını söyledi. Şirket yaşananları “önemli bir öğrenim süreci” olarak değerlendirdi. Bu durum, yapay zekayla üretilen reklamların duygusal bağ kurma konusunda henüz istenen seviyeye ulaşmadığını gösterdi.

Diğer markaların yapay zeka reklamlarının da benzer şekilde eleştirilmesi, sektörde teknoloji kullanımının sınırlarını yeniden gündeme taşıdı. Olay, yaratıcı işlerde insan dokusunun hâlâ belirleyici olduğunu bir kez daha hatırlattı.