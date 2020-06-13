McLaren firmasının yeni süper arabalarında kullanmayı planladığı teknoloji oldukça ses getireceğe benziyor. Firma, mühendislik harikası tasarım için Zacoe firmasıyla beraber çalıştı.

Ortadan motorlu bir süper araba tasarımının en iyi kısımlarından biri de tasarımcısının, aracın üretimine başlanana kadar araca keskin ve agresif hatlar belirlemesidir. Tabii ki buna ek olarak, tasarımcının aracı etkileyici bir hale bürümesi de oldukça önemli. Normal araçlar özellikle daha kısıtlı ve bütçe odaklı standartlara sahip olduğundan, süper arabalar daha etkileyici ve başarılı özelliklere sahip oluyor.

Son zamanlarda bu konudaki en başarılı aracın ise McLaren 600LT olduğunu söyleyebiliriz. Sınırlı sayıda üretilen aracın egzoz sisteminden deyim yerindeyse ateş çıkıyor. Bu sistemin bu zamana kadar, McLaren araçlar arasında yalnızca 600LT modelinde olduğunu belirtelim. Son olarak Tayvan merkezli firma bu özelliği McLaren MP4 ve 650S modellerine de getiriyor.

McLaren, MP4 ve 650S’in egzoz sistemi için Zacoe ile iş birliğine gitti:

Bir McLaren araç için egzoz sisteminin tasarlanması, piyasada bulunan diğer araçlardaki egzoz sistemlerinden biraz daha farklıdır. McLaren’in süper araba modellerinde toleranslar daha sıkıdır ve sıcaklık daha yüksektir. Bu yüzden, özellikle McLaren tutkunları her zaman daha fazlasını bekler. Bu tasarım ve mühendislik harikası sistemin üretimi ise McLaren ve Zacoe tarafından üstlenildi. Firmalar, egzoz sistemi ve karbon fiber bileşenler konusunda iş birliğine giderek egzozu, sistemin üst bölgesine taşımayı başardılar.

Öncelikli olarak Zacoe firması yeni egzoz çıkışını yukarı konumlandırabilmek için karbon fiber egzoz düzenini ve uyumlu çamurlukları tasarladı. Mühendislik harikası bu sistemin, aracı yanma ihtimaline karşı korurken performansı arttırdığını da belirtelim. Akıllıca tasarlanan valfli egzoz sistemi Frequency Intelligence adı verilen bir teknoloji kullanılarak geliştirildi ve üretildi. Böylece, kullanıcılar egzozda bulunan valf sayesinde çıkan sesi kontrol edebilecek ve motor bu sayede daha rahat bir şekilde hava sirkülasyonu sağlayacak.

McLaren’in tasarım ve mühendislik harikası teknolojileri ve yeni aracında kullanacağı egzoz sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.