Orta Segment Telefonları Uçuracak İşlemci MediaTek Dimensity 8500 Tanıtıldı

MediaTek, yeni işlemcisi Dimensity 8500'ü tanıttı. Önemli CPU, GPU ve NPU iyileştirmeleriyle gelen çip, orta-üst segment telefonları âdeta uçuracak.

Piyasadaki çok sayıda Android telefona güç veren MediaTek, yeni nesil işlemcileriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Teknoloji devi, bugün ise gerçekleştirdiği bir lansman ile yepyeni işlemcisi Dimensity 8500’ü resmen tanıttı. Bu çip, Dimensity 8400’ün yeni nesli olarak kullanıcılara sunulacak.

MedaiTek Dimensity 8500 işlemci modeli, bu yıl içinde piyasaya sürülecek orta segmentte konumlanan Android telefonlara güç verecek. Yeni çipte önceki nesle göre önemli iyileştirmeler görüyoruz.

MediaTek Dimensity 8500 neler sunuyor?

Dimensity 8500, TSMC’nin 4 nm sürecinden geçerek üretildi. İşlemcide sekiz CPU çekirdeğini farklı hızlarda çalıştıran Cortex-A725 çekirdekleri var. Birincil Cortex-A725 çekirdeği 3,4 GHz'de, üç yüksek performanslı Cortex-A725 çekirdeği** 3,20 GHz'de** ve dört ek Cortex-A725 çekirdeği de 2,20 GHz'de çalışıyor.

Bir önceki nesilde de Cortex-A725 mimarisi olsa da yeni nesil Dimensity 8500 modeli ,%7’lik performans artışıyla geliyor. Çip ayrıca 9600 Mbps'ye kadar hızlara sahip daha hızlı LPDDR5X belleği destekleyerek bellek bant genişliğini %12'ye kadar artırıyor. Tabii ki yapay zekâ konusunda da iddialı. Cihazda şirketin NPU 880 modeli kullanılıyor. Gerçek zamanlı çeviri, görüntü oluşturma gibi cihaz içi üretken yapay zekâ özellikleri destekleniyor.

En önemli iyileştirmeyi grafik tarafında görüyoruz. Yeni işlemci, GPU konusunda önceki nesle kıyasla** %25 daha iyi performans sunarken** en yüksek yük altında güç tüketimini %20 azaltan yeni bir Mali-G720 MC8 GPU kullanıyor. Şirket ayrıca 8500'ü, segmentinde uygun fiyatlı amiral gemisi tarzı telefonlara "gerçekçi ışın izleme" özelliğini getiren ilk çip olarak da nitelendiriliyor. Oyunlarda ise 35 derece hava ortamlarında bile 110 FPS’in üzerinde istikrarlı performans gösterebiliyor. Genel anlamda oyun oynarken %30, MOBA oyunlarda ise %37’ye çıkan güç tasarrufu sağlayabiliyor.