MediaTek, Üst Düzey İşlemcisi Dimensity 900'ü Duyurdu

MediaTek, 2021 model üst düzey telefonlara hayat verecek yeni işlemcisi Dimensity 900'ü duyurdu. Yapay zeka desteğine ek olarak çift 5G SIM, Wi-Fi 6, 120 Hz tazeleme oranı gibi özelliklere destek veren işlemci, 2021'in çok konuşulan cihazlarının vazgeçilmezi olacak gibi duruyor.

Her geçen gün biraz daha iyi işler çıkarmaya başlayan Tayvanlı yarı iletken üreticisi MediaTek, düzenlediği bir etkinlikte "Dimensity 900" olarak isimlendirdiği yeni işlemcisini duyurdu. Üst segment telefonlara hayat verecek işlemcinin 2021'in ikinci çeyreği itibarıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki MediaTek'in yeni işlemcisi, ne gibi özelliklere sahip?

TSMC'nin 6 nm üretim mimarisi üzerine inşa edilen Dimensity 900; 2 adet Arm Cortex-A78 çekirdek, 6 adet de Arm Cortex-A55 çekirdeğini içeriyor. Cortex-A78 çekirdeklerinin 2.4 GHz'ye kadar çalışabildiğini açıklayan yetkililer, Cortex-A55'lerin ise 2.0 GHz'de çalıştığını belirtiyorlar. İşlemcinin GPU özelliklerine baktığımızda ise Arm Mali-G68 MC4'ü görüyoruz ki bu GPU, sahip olduğu bağımsız yapay zeka birimi ile 4K çözünürlüğe (HDR ile) ve şirketin üçüncü nesil yapay zeka uygulamalarına destek veriyor.

MediaTek Dimensity 900, günümüzün üst düzey özelliklerini destekliyor

MediaTek'in Dimensity 900 işlemcisi ile çalışacak telefonlar, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan ekranlarla donatılabilecekler. Ayrıca 5G SA destekli çift SIM desteği sunan işlemci, 6 GHz dahili Wi-Fi 6 modeme de sahip. Tüm bunlara ek olarak MediaTek'in en yeni işlemcisinden güç alan telefonlar, 108 MP ana kamera kullanabilecekler. Dilerseniz şimdi de işlemcinin detaylı özelliklerine yakından bir bakış atalım.

Akıllı telefon üreticileri, Dimensity 900'le birlikte LPDDR4x ya da LPDDR5 RAM'ler kullanabilecekler. Öte yandan UFS 2.1, UFS 2.2 ya da UFS 3.1 destekli depolama birimleri de bu işlemciyle rahatlıkla çalışabilecek. Şirketler, bu işlemciyle kullanacakları 108 MP ana kamerayı 3 kamera daha ile birleştirerek, 108 MP + 20 MP + 20 MP ve bir de daha düşük çözünürlüklü kameraya sahip özellikler sunabilecekler. Dimensity 900 ile çalışacak telefonlar, 2021'in çok konuşulan modelleri arasında yer alacaklar gibi görünüyor.