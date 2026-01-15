MediaTek, Akıllı Telefon Pazarını Karıştıracak Yeni İşlemcisi Dimensity 9500s'i Duyurdu: İşte Özellikleri

MediaTek, üst düzey telefonlara hayat verecek yeni işlemcisi Dimensity 9500s'i duyurdu. İlk olarak Redmi Turbo 5 Max'te kullanılacak işlemci, yüksek performansı ile tüketicilerin aklını çelecek gibi görünüyor.

Tayvanlı yarı iletken devi MediaTek, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model akıllı telefonlara hayat verecek yeni işlemcisi "Dimensity 9500s"i tanıttı. Üst düzey amiral gemisi telefonların bir alt segmentine hayat verecek bu işlemci, sahip olduğu özelliklerle göz dolduracak gibi görünüyor.

MediaTek'in 3nm üretim süreci üzerine inşa ettiği Dimensity 9500s, 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu işlemcide bir Cortex-X925 çekirdeği (3,73GHz), üç Cortex-X4 (3,30GHz) ve dört Cortex-A720 (2GHz) çekirdeği bulunuyor ki bu da tüketicilerin, ciddi anlamda yüksek performansla karşılaşacakları anlamına geliyor. MediaTek'e göre yeni işlemci, uygulama başlatma hızlarını yüzde 44'e kadar artıran özel bir bellek sıkıştırma teknolojisi ile donatıldı.

Kamera özellikleri de unutulmadı

MediaTek Dimensity 9500s, kamera özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Bu bağlamda; Dolby Vision ile 8K HDR video kaydı yapabilen işlemci, üst düzey otomatik odaklama motorunun yanı sıra hızlı çekimler ve daha iyi görüntü işleme için ultra gelişmiş video motoruna ev sahipliği yapıyor.

MediaTek tarafından yapılan açıklamaya göre yeni işlemci, 6.5 Gbps'ye kadar Wi-Fi 7 desteği sunacak. Ayrıca bu işlemcinin bulunduğu telefonlar, hücresel veri kullanmadan 5 kilometreye kadar mesafede Bluetooth iletişimi kurabilecekler. MediaTek, Dimensity 9500s ile çalışacak ilk telefonun Redmi Turbo 5 Max olacağını ve bu cihazın AnTuTu testlerinde 3.612.095 puan aldığını duyurdu. Bakalım MediaTek'in yeni işlemcisi, akıllı telefon sektöründe dengeleri nasıl değişecek...