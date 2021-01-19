150 Milyon Yaşında Bir Köpekbalığı İskeleti Keşfedildi

Bilim insanları, Almanya da 150 milyon yıllık oldukça iyi bir şekilde korunmuş bir köpekbalığının fosilini keşfetti. Bu köpekbalığının, Jurassic dönem köpekbalıkları arasında bir dev olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, Almanya'nın Bavyera eyaletinde 150 milyon yıllık bir köpekbalığı fosili keşfetti. Bilim insanlarının keşfettiği bu köpekbalığının fosili ise neredeyse tüm haldeydi. Bu bölgede daha önce ilk arkeopteriks ve çeşitli diğer köpekbalıklarının fosilleri de bulunmuştu.

Papers in Palaeontology dergisinde yayınlanan araştırmada bu köpekbalığı fosili Asteracanthus olarak tanımlandı. Bu türün, 361 milyon yıl ile 66 milyon önce aralığında dünyada yaşadığı biliniyor.

Dünyanın geçmişine ışık tutuyor

(Asteracanthus diş yapısı)

Vienna Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, yok olmuş bir tür olan hybodontiform köpekbalığı Asteracanthus'un iskeletinin neredeyse tamamen korunmuş şekilde bulunduğu belirtildi. Ayrıca boyunun 2,5 metre olduğu ki Jurassic dönem köpekbalıkları arasında bir dev olduğu anlamına geldiği de belirtildi.

Bir hybodontiformes türü olan Asteracanthus'un modern köpekbalıkları ve kedibalıklarının yakın akrabası olduğu biliniyor. Neredeyse tamamen korunmuş bir halde köpekbalığı fosili bulmak oldukça önemli. Köpekbalıklarının dişleri kıkırdaktan olduğu için dünyanın her yerinde bulunabilse de fosilleşmiş köpekbalığı iskeletine oldukça nadir rastlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada Asteracanthus fosilinin 150'den fazla dişinin olduğu belirtildi. Bu 150'den fazla dişin tamamının sivri uçları olduğu ve onlara da her iki taraftan küçük sivri uçların eşlik ettiği ifade edildi. Bu özel diş yapısından Asteracanthus'un birçok hayvanı avlayabilen aktif bir avcı olduğu anlamının çıktığı da belirtiliyor.

Araştırmacılar, ilk olarak yaklaşık 180 yıl önce keşfedilen Asteracanthus'un zamanının en kıkırdaklı balıklarından bir tanesi olmasının yanında ayrıca en etkileyicilerinden bir tanesi olduğu da belirtiliyor.