Ünlü Tablolar, Meme Kanseri İçin 'Dokunulabilir' Oldu!

Günümüzde her 8 kadından birisi, meme kanseriyle savaş veriyor. Hem psikolojik hem de fiziksek olarak kişiyi tüketen ölümcül bir hastalık olan meme kanserine dikkat çekmek adına pek çok etkinlik düzenleniyor. Bir müze ise dünyaca ünlü eserlerdeki modellerin de meme kanseri sinyalleri gösterdiğini iddia ettikleri bir sergi ile dikkat çekiyor.

Her yıl on binlerce kadının ve yüzlerce erkeğin hayatını kaybettiği meme kanseri, en ölümcül kanser türlerinden birisi olarak biliniyor. Ancak çoğunuzun bileceği üzere erken teşhis, pek çok hastalıkta olduğu gibi kanserde de kişinin iyileşme olasılığını yükselten bir faktör olarak oldukça önemli bir rol oynuyor.

Meme kanserine ve erken teşhisin meme kanseri için önemine dikkat çekmek için pek çok kurum ve kuruluş çeşitli etkinlikler düzenlerken; her yıl ekim ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Şimdiyse bir müze, meme kanserine dikkat çekmek adına oldukça sıra dışı ve 'sanatsal' bir yaklaşım 'sergiliyor'. Dünyaca ünlü üç ressama ait üç eserin, üzerinde bir takım değişiklikler yapılmış kopyalarını sergileyen Buenos Aires’teki bir sanat müzesi, ziyaretçilerin eserlerdeki meme kanseri belirtilerini bizzat 'elleriyle' hissetmesine izin vererek kendi kendimize yaptığımız muayenenin bu ölümcül hastalığın erken teşhisinde aslında ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Meme kanseri teşhisine 'sanatsal' yaklaşım

Buenos Aires’te bulunan İspanyol Amerikan Sanat Müzesi’nde sergilenen “The Art of Self Examination” isimli sergi, David Buenos Aires ve meme kanseri odaklı kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan MACMA'nın en yeni iş birliği olarak öne çıkıyor.

The Lancet dergisinden bir makaleye ve Rembrandt'ın Bathsheba Holding King David's Letter, Rubens'in The Three Graces ve Rafael'in La Fornarina eserlerindeki modellerin meme kanserine ilişkin potansiyel belirtiler gösterdiğini belirten Dr. Liliana Sosa'nın çalışmasına dayanan ilgi çekici kampanyada, yüzyıllardır gözümüzün önünde olan bu şaheserlerdeki modellerin meme kanseri belirtileri gösterdiğinin aslında apaçık bir şekilde ortada olduğuna dikkat çekiliyor.

Katılımcıların tablolara dokunabilmesi ve meme kanseri belirtilerini elleriyle hissedebilmesi adına Dr. Sosa’nın yardımıyla yeniden yaratılan eserlerde, belirtilerin olabildiğince gerçekçi bir şekilde tasvir edildiği belirtiliyor.

Konuya dair yaptığı açıklamada kendi kendine yapılan muayenenin meme kanserinin erken teşhis edilmesinde son derece önemli bir rolü olduğunu belirten müze direktörleri Ignacio Flotta and Nicolas Vara; meme kanserinin tanısının konulması için doktor ziyaretlerinin ve mamogramların zorunlu olduğunun da altını çiziyor. Şimdiye kadar 10 bin kişinin ziyaret ettiği serginin, bir hafta sonra başka bir müzede sergilenmek üzere taşınacağı aktarılıyor.