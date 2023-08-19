2010’ların başında sosyal medyada viral haline gelen ve Doge meme’leriyle ünlenen köpek Cheems, ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

Bir dönem interneti kasıp kavuran ve pek çok meme’e konu olan köpek Cheems’in sahibi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Cheems’in vefat ettiğini duyurdu.

İkonik bir meme haline gelen Cheems’in asıl adı Pup Balltze’dı. Ancak cheeseburger’a olan düşkünlüğü sonrasında Cheems olarak anılmaya başlandı. Köpeğin sahibi, Balltze’ye açılan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, 12 yaşındaki ünlü köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Balltze’ın sahibinin açıklaması:

“Cuma sabahı son torasentez ameliyatı sırasında uykuya daldı. Aslında bu ameliyattan sonra ona kemoterapi veya başka bir tedavi ayarlamak istiyorduk ama artık çok geç.

Üzülmeyin, lütfen Balltze'nin dünyaya getirdiği neşeyi hatırlayın. Sizi ve beni birbirine bağlayan yuvarlak gülümseyen yüzlü bir Shiba Inu, pandemi sırasında birçok insana yardım etti ve birçoğunuza çok fazla neşe getirdi, ama şimdi görevi tamamlandı. İnanıyorum ki gökyüzünde özgürce koşuyor ve yeni arkadaşlarıyla lezzetli yemekler yiyor. O her zaman kalbimde olacak. Umarım çevrimiçi dünyadaki herkese neşe getirmeye devam edebilir, bu benim tek naçizane isteğim.

Hepiniz çok cömert ve yardımseverdiniz ve hepinize gerçekten minnettarım, Ball Ball'a olan sevginiz ve desteğiniz çok koşulsuz ve bunun dünyadaki en saf sevgi olduğunu gördüm. Ball Ball'un hayatımda olması şimdiye kadar olan en iyi şey.

Herkese teşekkür ederim. Balltze hepiniz tarafından ne kadar sevildiğini biliyor."