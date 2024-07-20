1800’lü yıllarda Hindistan’daki kadınlardan alınan meme vergisi, hiç şüphesiz en tuhaf vergilerden biriydi. Peki tam olarak amaç neydi?

Geçmiş yüzyıllarda, Hindistan'ın bazı eyaletlerinde, alt kasttaki kadınlara çeşitli vergiler uygulanıyordu. Bunlardan biri de Mulakkaram, yani meme vergisiydi.

Bazı tarihçiler bu verginin gerçekliğini reddederken bazıları uygulandığını öne sürüyor. Neymiş bu meme vergisi, aslı astarı bakalım.

Kast yapısının güçlendirilmesinin amaçlandığı iddia ediliyor.

Söylenene göre alt kastlardaki kadınların memelerini kapatmalarına izin verilmiyordu ve bunu yaptıkları durumda ağır vergilere maruz kalıyorlardı. Cinsiyet Ekolojisi çalışmaları alanında doçent olan Dr. Sheeba KM, bunun amacının kast yapısını korumak ve alt kastı aşağılamak olduğunu söylüyor. Sonuçta giyinmek, zenginliğin işaretiydi.

Kralın memurları halkı gezerek ergenlik çağını geçmiş kadınlardan vergi topluyordu ve verginin miktarı memenin büyüklüğüne göre alınıyordu. Giyimle ilgili sosyal gelenekler, kişinin kast durumuna göre şekilleniyordu. Şartlar, kişinin statüsünün giyim tarzından anlaşılmasını gerektiriyordu.

Bununla ilgili bir isyan da çıkmıştı.

Alt kasttan iki kadın, kıyafet giydikleri için halkın önünde idam edilmişti. Nangeli isimli başka bir kadın ise bu olayın ardından ses çıkarmak adına tepki olarak memelerini orakla kesmişti. Hatta bazı rivayetlere göre muz yaprakları üstünde onları yetkililere sunmuştu.

Daha sonra vücudu kanamaya dayanamayarak can verdi. Bunun üzerine büyük bir isyan başladı ve Travancore Krallığı baskı üstüne kadınlara kıyafet giyme hakkını geri verdi.

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