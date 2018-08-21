Merak Edenler İçin; Dünyanın En Çok Konuşulan Dilleri

Dünya üzerinde hala konuşulan ancak çoğu insan tarafından pek bilinmeyen binlerce dil var. Nat-Geo'da grafik tasarımcı olarak çalışan Alberto Lucas Lopez, hazırladığı bir çalışma ile dünyada en çok konuşulan dilleri görsel olarak betimlemiş.

Dünya genelinde konuşulan diller her geçen gün 'tekleşmeye' başlıyor gibi görünse de aslında hala binlerce dil, milyonlarca insan tarafından konuşularak yaşatılmaya devam ediliyor. Şu an dünya üzerinde yaşayan ve aktif olarak konuşulan 7102 dil var ve bu rakam yalnızca bilebildiklerimizi kapsıyor. Bunun dışında da birçok dil olduğu ancak hepsinden haberdar olmadığımız düşünülüyor.

Lopez'in tasarladığı şemaya bakıldığında, en fazla konuşulan dilin Çince ve lehçeleri olduğu görülüyor. Bölgesel olarak en yaygın olan diller ise Çince ve İngilizce. Araştırma, dünya üzerinde en çok 'öğrenilmeye çalışılan' dilleri de değerlendirmiş. İlk sırada İngilizce var ve liste fransızca çince ve ispayolca şeklinde ilerliyor. Nüfus ve gelişmişlik de düşünüldüğünde oranlar oldukça mantıklı görünüyor.