Merak Edenler İçin; Dünyanın En Çok Konuşulan Dilleri

Dünya genelinde konuşulan diller her geçen gün 'tekleşmeye' başlıyor gibi görünse de aslında hala binlerce dil, milyonlarca insan tarafından konuşularak yaşatılmaya devam ediliyor. Şu an dünya üzerinde yaşayan ve aktif olarak konuşulan 7102 dil var ve bu rakam yalnızca bilebildiklerimizi kapsıyor. Bunun dışında da birçok dil olduğu ancak hepsinden haberdar olmadığımız düşünülüyor.
Lopez'in tasarladığı şemaya bakıldığında, en fazla konuşulan dilin Çince ve lehçeleri olduğu görülüyor. Bölgesel olarak en yaygın olan diller ise Çince ve İngilizce. Araştırma, dünya üzerinde en çok 'öğrenilmeye çalışılan' dilleri de değerlendirmiş. İlk sırada İngilizce var ve liste fransızca çince ve ispayolca şeklinde ilerliyor. Nüfus ve gelişmişlik de düşünüldüğünde oranlar oldukça mantıklı görünüyor.
Türkçe ise toplamda 70,9 milyon insanın konuştuğu bir dil olarak haritadaki yerini almış (bu arada haritanın 2015 yılında yayınlandığını ve sık sık güncellendiğini hatırlatalım). Kimi rakamların ve verilen güncel olmadığı düşünülse de oran olarak değerlendirecek olursak, çalışmanın sunduğu veriler için yanlış demek pek mümkün değil. Görselin orijinalini görüp daha detaylı incelemek isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.