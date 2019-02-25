Elektrikli araç üretiminde rekabet hızla artarken otomobil devleri birer birer farklı modeller üretiyorlar. Spor araçlardan, arazi araçlarına birçok farklı tasarım ile elektrikli araç dünyasına giren markaların, ortak bir problemi var: Batarya temini.

Otomobil dünyasının geleceği, elektrikli araçlardan geçiyor. Tüm araç üreticileri bu yarışta kalabilmek adına farklı tasarımlarla bir an önce üretime geçmeyi amaçlıyor. Mercedes-Benz de binek otomobillerinin yanı sıra, AUDI ve BMW'ye rakip olacak yeni SUV modelini piyasaya sürmek için hazırlanıyordu ancak dev marka, batarya temini konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeni ile teslim tarihlerini 3 ay ertelemek zorunda kaldı.

Alman üreticinin bu yaz üretimlerine başlayarak 2020 senesinde teslim edeceğini duyurduğu EQC isimli SUV modelinin üretimi beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Mercedes-Benz için batarya temini yapacak olan şirketin teslimatlarda gecikme olacağını bildirmesi üzerine dev otomobil üreticisi de EQC'nin teslimat tarihini ertelemek zorunda kaldı. Şirket, bazı teslimatların zamanında yetiştirileceğini açıklarken araç üretiminin büyük oranda 3 ay kadar gecikeceğini bildirdi. Bu durum, Alman şirketin en yakın rakiplerinin birkaç ay gerisinde kalmasına neden olacak.

Elektrikli araç üretiminde yaşanan batarya problemi ilk kez karşılaşılan bir sorun değil. Daha önce de defalarca kez farklı markaların karşı karşıya kaldığı batarya temin etme sorununu Jaguar da I-Pace modelinde yaşıyor. Görünen o ki dev otomobil şirketleri, geleceğin kurtarıcısı olarak bakılan yeni nesil elektrikli araçlara sorunsuz enerji kaynağı bulma konusunda da yarış içerisinde olacak.