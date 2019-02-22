5 Mart 2019'da basın tanıtım günleriyle başlayacak Cenevre Otomobil Fuarı, birçok otomobil üretisinin yeni modellerini tanıttığı lansmanlara ev sahipliği yapacak. Fuara katılacak üreticilerden Mercedes-Benz, tanıtacağı araçlarla birlikte bazı araçların üretimine de son vererek yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Otomotiv dünyasının en önemli fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı, her sene olduğu gibi bu yıl da Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin yeni modelleriyle gövde gösterisi yapacağı bir organizasyon olacak. Mercedes-Benz içinse bu fuar, farklı bir öneme sahip. Alman devi, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı ile bazı eski modellerine veda ederek geleceğe dönük projelere ağırlık vermeye başlayacak.

Fuar öncesi gelen açıklamalara göre Mercedes-Benz, yeni sedan modeli CLA Shooting Brake ve yenilenmiş GLC-Class'ı bu fuarda otomobil tutkunlarının beğenisine sunacak. Yenilenen GLC modelinin, tasarım anlamında büyük değişiklikler geçirdiği fakat güç anlamında kısmi düzeltmelerle karşımıza çıkacağı iddia ediliyor. Ayrıca CLA Shooting Brake'in CES'te ortaya çıkan 2020 CLA-Class tasarımından izler taşıması ve son teknolojiyle donatılması bekleniyor.

Mercedes-Benz'in Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki tek sürprizi bu iki araç olmayacak. Yeni konsept model EQV'nin de Mart ayındaki fuarda karşımıza çıkması bekleniyor. Sağladığı lüksün yanında elektrikli motoruyla da öne çıkan EQV konsepti, fuara damgasını vurabilecek SUV araçlardan biri. Mercedes-Benz'in EQV'yi yakın zamanda seri üretime alacağı söylentileri olduğunu da ekleyelim.

Alman üreticinin Cenevre'de tanıtmaya hazırlandığı iki araç daha bulunuyor. Bunlardan ilki, Formula E'nin 2019-2020 sezonu için geliştirilen bir yarış aracı olacak. Diğer aracın ise Forease konseptinden yola çıkarak hazırlanan Smart Forease + konsept aracı olacağı açıklanmıştı.

Mercedes-Benz'in üretimine son vereceği modellere gelecek olursak, Mercedes-AMG S65'in son kez Cenevre'de yer alacağını söyleyebiliriz. Son kez karşımıza çıkacak Mercedes-AMG S65 Final Edition'a SLC-Class ve SLC Final Edition eşlik edecek.

5 Mart'ta basın günleriyle başlayacak Cenevre Otomobil Fuarı'nda, diğer otomobil üreticilerinin hangi sürprizlerle karşımıza çıkacağı şimdiden büyük merak konusu. Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak tüm araçları ve fuar hakkındaki tüm gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.