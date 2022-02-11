Mercedes GLE 2022 Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Mercedes’in sevilen SUV modeli GLE, yenilenen özellikleri ile karşımıza geliyor. Bu klas SUV'ların dikkat çekilen özellikleri ve fiyat listesini sizler için bu içeriğimizde derledik, gelin bir göz gezdirelim.

Klasik Mercedes klaslığına sahip Mercedes GLE 2022 serisi, bir SUV'da sahip olabilecek en elegant görünüşe ve konfora sahip. Hem dışarıdan hem içeriden modernliğin tavan yaptığı bu araç, üst düzey bir mühendisliğe sahip.

Mercedes-Benz’in resmi Türkiye sitesinde Mercedes GLE 2022’ye dair bir fiyatlandırma bulunmuyor çünkü araç listelenmemiş. İçeriğe eklediğimiz fiyatlandırma aracın ABD’de satışa sunulduğu fiyat. Dilerseniz lafı daha fazla dolandırmadan Mercedes GLE 2022’in dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesine geçelim.

Mercedes GLE 2022 Tasarımı: Tamamen dijital sürücü ve araç kontrol paneli

Dış tasarım:

Mercedes GLE 2022, klasik Mercedes klaslığına sahip bir dış tasarıma sahip. Aracın camları filmli, bu sayede dışarıdan görünmüyorsunuz. 19 inç’lik büyük jantları da arabanın karizmasına karizma katıyor.

İç tasarım:

İç tasarım konusunda Mercedes GLE 2022, her yeni Mercedes model araba gibi çıtayı arşa çıkarıyor. Tamamen dijital sürücü paneli ve araç kontrol paneli gelecekten geliyormuş gibi hissettiriyor. Tamamen deri kaplama koltuklar ve direksiyona sahip aracın içi de bir hayli geniş. Araçta bulunan sunroof da deneyiminizi güzelleştiriyor.

Konfor: Isıtmalı ve masaj yapabilen koltuklar

Mercedes GLE 2022’nin deri ile döşenmiş koltukları ısıtılabiliyor ve masaj bile yapabiliyor. Gelişmiş otomatik araç içi hava kontrolü sağlayabilen klimalara sahip Mercedes GLE 2021’de bir de sunroof bulunuyor. Aracın sürücü koltuğunun başını, sırt kısmını ve oturma kısmını da ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz.

Güvenlik: Aktif fren ve kör nokta desteği

Mercedes GLE 2022’de güvenlik konusunda birçok gelişmiş teknolji bulunuyor. Bunlar: Aktif fren desteği, dikkat desteği, LED lambalar, kör nokta desteği, arka kamera, 7 adet hava yastığı, elektronik stabilite desteği, lastik basıncı izleme, yağmura duyarlı silecek, yokuş aşağı hız sabitleyici ve hassas park sensörü şeklinde sıralanıyor.

Mercedes GLE 2022 performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Mercedes GLE 350 2022 ’de 2,0 litre 4 turbolu ve 9 vitesli otomatik şanzımanlı bir motor bulunuyor. Bu motor arabaya tam 255 beygir gücü sağlıyor ve 85,1 litre yakıt kapasitesine sahip. 0’dan 100’e 7,1 saniyede çıkabilen bu güçlü otomobilin yakıt tüketimi ise şehir içinde 100 km/sa başına 8 litre, şehir dışında 11 litre şeklinde.

’de 2,0 litre 4 turbolu ve 9 vitesli otomatik şanzımanlı bir motor bulunuyor. Bu motor arabaya tam 255 beygir gücü sağlıyor ve 85,1 litre yakıt kapasitesine sahip. 0’dan 100’e 7,1 saniyede çıkabilen bu güçlü otomobilin yakıt tüketimi ise şehir içinde 100 km/sa başına 8 litre, şehir dışında 11 litre şeklinde. Mercedes GLE 350 4MATIC 'in ise özellikleri birebir aynı, tek farkı 4MATIC destekli tekerlerklere sahip olması. 4MATIC nedir diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım: Özellikle kaygan yollarda ve keskin dönüşlerde maksimum kontrolü sağlamaya yarayan 4MATIC teknolojisi, dört tekerin dördünün de torkunu her zaman optimize ediyor.

'in ise özellikleri birebir aynı, tek farkı 4MATIC destekli tekerlerklere sahip olması. 4MATIC nedir diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım: Özellikle kaygan yollarda ve keskin dönüşlerde maksimum kontrolü sağlamaya yarayan 4MATIC teknolojisi, dört tekerin dördünün de torkunu her zaman optimize ediyor. Mercedes GLE 450 4MATIC'ta tam 3.0 litre 6 turbolu 362 beygir bir motoru bulunuyor. Yine 9 otomatik vites bulunan aracın benzin kapasitesi ve yakıt tüketimi de GLE 350 ile aynı.

tam 3.0 litre 6 turbolu 362 beygir bir motoru bulunuyor. Yine 9 otomatik vites bulunan aracın benzin kapasitesi ve yakıt tüketimi de GLE 350 ile aynı. Mercedes GLE 53 4MATIC SUV'da ise işler tabii ki değişiyor ancak sadece motor konusunda. AMG ile güçlendirilmiş 3.0 6 turbolu hibrit sürüş imkanı sunan 429 beygirlik bir güce sahip olan Mercedes GLE 53 4MATIC SUV, serinin en pahalı arabası. Motor dışında aracın benzin kapasitesi ve yakıt tüketimi diğer modeller ile aynı.

Mercedes GLE 2022 fiyat listesi:

Mercedes GLE 350 SUV: 56.150 dolar

Mercedes GLE 350 4MATIC SUV: 58.650 dolar

Mercedes GLE 450 4MATIC SUV: 63.950 dolar

Mercedes GLE 53 4MATIC SUV: 74.150 dolar

Mercedes-Benz GLE 2022 serisi için Mercedes'in Türkiye resmi sitesinde bir listeleme maalesef henüz bulunmuyor. Ancak Mercedes'in global sitesine girdiğimizde aracın dolar bazında fiyatlandırmasını (En azından üreticinin satış için önerdiği fiyatı) görebiliyoruz:

Mercedes GLE 2022 özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.