Mercedes, Otomobillerine Fiziksel Düğmeleri Geri Koyacak: Sebebini Markanın Yazılım Şefi Açıkladı!

Mercedes’in yazılım şefi Magnus Östberg, Münih Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamada kullanıcıların talebi doğrultusunda fiziksel düğmelere geri döneceklerini söyledi.

Mercedes, uzun süredir dijital ekranlarla donattığı araç içi tasarımlarında yeniden fiziksel düğmelere dönüş yapıyor. Marka, kullanıcı verilerinden yola çıkarak birçok sürücünün fiziksel düğme ve kolları daha pratik bulduğunu belirtti.

İlk olarak yeni GLC ve CLA Shooting Brake modellerinde görülecek bu değişim, kısa süre içinde mevcut CLA sedan da dâhil olmak üzere birçok modele entegre edilecek.

Karar kullanıcıların talebi doğrultusunda geldi

Mercedes’in yazılım şefi Magnus Östberg, Münih Otomobil Fuarı’nda yaptığı açıklamada, “Veriler bize sık kullanılan kontrollerde fiziksel düğmelerin daha etkili olduğunu gösteriyor. Bu yüzden onları geri getireceğiz.” dedi.

Markanın gelecek planları arasında özellikle büyük SUV modellerde daha fazla fiziksel kontrol eklemek de bulunuyor. Bunun yanında yapay zekâ destekli sesli komutların kullanımının hızla arttığına dikkat çeken Östberg, sadece Çin değil Avrupa pazarında da sürücülerin bu tarz özelliklere giderek daha fazla yöneldiğini belirtti.

Peki siz otomobillerde fiziksel düğme kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.