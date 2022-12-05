Bir Gecede 400 Bin TL Zam! Mercedes-Benz, Aralık Ayı Fiyat Listesini Açıkladı

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Mercedes-Benz fiyat listesini güncelledi. Bazı modellerde 400 bin TL'nin üzerinde zam var. İşte Mercedes-Benz Aralık 2022 güncel fiyat listesi...

Tüm otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakan Mercedes-Benz, Aralık ayı fiyat listesini açıkladı. Markanın tüm modellerinde zam varken, bu zamlar bazı modellerde 400 bin TL'nin üzerine çıkıyor

Bu haberimizde, Mercedes-Benz Aralık 2022 güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Mercedes-Benz'den aldığımızı ve aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.

Mercedes-Benz araba fiyatları - Aralık 2022

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
A Serisi 1.062.000 TL 1.104.500 TL (%4,0 zam)
B Serisi 1.040.500 TL 1.082.500 TL (%4,0 zam)
C Serisi 1.852.500 TL 1.927.000 TL (%4,0 zam)
EQE 2.865.000 TL 2.951.000 TL (%3,0 zam)
E Serisi 2.189.000 TL 2.277.500 TL (%4,0 zam)
EQS 4.113.000 TL 4.154.000 TL (%1,0 zam)
S Serisi 8.845.500 TL 9.201.500 TL (%4,0 zam)
CLA 1.307.000 TL 1.359.500 TL (%4,0 zam)
CLS 3.940.000 TL 4.099.000 TL (%4,0 zam)
EQA 1.938.500 TL 2.017.000 TL (%4,0 zam)
GLA 1.300.500 TL 1.339.000 TL (%3,0 zam)
EQB 1.974.000 TL 2.053.500 TL (%4,0 zam)
GLB 1.497.500 TL 1.590.000 TL (%6,18 zam)
EQC 2.635.500 TL 2.794.000 TL (%6,0 zam)
GLC 3.407.500 TL 3.545.500 TL (%4,0 zam)
G Serisi 7.211.000 TL 7.643.000 TL (%6,0 zam)
AMG GT 6.651.500 TL 6.920.500 TL (%4,0 zam)
AMG SL 7.032.000 TL 7.316.500 TL (%4,0 zam)

A Serisi fiyatları - Aralık 2022

a serisi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
A 200, Benzin AMG+, Otomatik 1.104.500 TL
A 45 S 4MATIC+, Benzin Performance+, Otomatik 2.991.500 TL
Sedan A 200, Benzin AMG+, Otomatik 1.127.000 TL

B Serisi fiyatları - Aralık 2022

Mercedes-Benz B serisi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
B 180, Benzin Progressive+, Otomatik 1.082.500 TL

C Serisi fiyatları - Aralık 2022

C serisi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
C 200 4MATIC, Benzinli AMG, Otomatik 1.927.000 TL
C 43 4MATIC, Benzinli Performance, Otomatik 3.821.500 TL
C 200 4MATIC, Benzinli All-Terrain, Otomatik 1.886.500 TL
C 200 Cabriolet, Benzinli AMG, Otomatik 2.133.000 TL
C 200 4MATIC Coupe, Benzinli AMG, Otomatik 1.773.500 TL

EQE fiyatları - Aralık 2022

eqe

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
300, Elektrikli AMG, Otomatik 2.951.000 TL
350+, Elektrikli AMG, Otomatik 3.070.500 TL
350 4MATIC, Elektrikli AMG, Otomatik 3.178.500 TL
53 4MATIC+, Elektrikli Performance, Otomatik 4.647.500 TL

E Serisi fiyatları - Aralık 2022

E serisi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
E 200 d, Dizel Exclusive, Otomatik 2.277.500 TL
E 200 d, Dizel AMG, Otomatik 2.305.000 TL
E 300 d 4MATIC, Dizel Exclusive, Otomatik 3.364.000 TL
E 300 d 4MATIC, Dizel AMG, Otomatik 3.405.500 TL
E 63 S 4MATIC+, Benzinli Performance, Otomatik 8.146.500 TL
E 300 d 4MATIC Coupe, Dizel AMG, Otomatik 3.404.500 TL
E 350 Cabriolet, Benzinli AMG, Otomatik 3.935.000 TL

EQS fiyatları - Aralık 2022

EQS

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
350, Elektrikli AMG, Otomatik 4.154.000 TL
580 4MATIC, Elektrikli Heritage Edition, Otomatik 5.797.500 TL
53 4MATIC+, Elektrikli Performance, Otomatik 6.277.500 TL

S serisi fiyatları - Aralık 2022

S serisi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
S 400 d 4MATIC L, Dizel Inspiration, Otomatik 9.201.500 TL
Maybach S 580 4MATIC, Benzinli Inspiration+, Otomatik 13.064.500 TL

CLA fiyatları - Aralık 2022

Mercedes-Benz CLA

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
45 S 4MATIC+ Shooting Brake, Benzinli Performance+, Otomatik 3.340.500 TL
CLA 200, Benzinli AMG+, Otomatik 1.359.500 TL
CLA 200 4MATIC, Benzinli AMG+, Otomatik 1.453.000 TL
AMG CLA 45 S 4MATIC+, Benzinli Performance+, Otomatik 3.190.500 TL

CLS fiyatları - Aralık 2022

CLS

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
300 d 4MATIC, Dizel AMG, Otomatik 4.099.000 TL
400 d 4MATIC, Dizel AMG, Otomatik 5.065.000 TL
53 4MATIC+, Benzinli Performance, Otomatik 6.295.000 TL

EQA fiyatları - Aralık 2022

Mercedes EQA

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
350 4MATIC, Elektrikli AMG+, Otomatik 2.017.000 TL

GLA fiyatları - Aralık 2022

Mercedes-Benz GLA

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
200, Benzinli Progressive+, Otomatik 1.339.000 TL
200, Benzinli AMG+, Otomatik 1.481.000 TL

EQB fiyatları - Aralık 2022

Mercedes EQB

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
350 4MATIC, Elektrikli AMG+, Otomatik 2.053.500 TL

GLB fiyatları - Aralık 2022

Mercedes-Benz GLB

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
200 4MATIC, Benzinli Progressive+, Otomatik 1.590.000 TL
200 4MATIC, Benzinli AMG+, Otomatik 1.732.000 TL

EQC fiyatları - Aralık 2022

Mercedes-Benz EQC

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
400 4MATIC, Elektrikli Electric Art, Otomatik 2.794.000 TL

GLC fiyatları - Aralık 2022

GLC

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
220 d 4MATIC, Dizel Edition 1 AMG, Otomatik 3.545.500 TL
300 d 4MATIC Coupe, Dizel AMG, Otomatik 2.918.500 TL

G Serisi fiyatları - Aralık 2022

Mercedes-Benz G serisi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
400 d, Dizel Magnetic, Otomatik 7.643.000 TL
AMG G 63, Benzinli Performance, Otomatik 10.406.000 TL

AMG GT fiyatları - Aralık 2022

Mercedes-Benz AMG GT

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
GT 43 4MATIC+, Benzinli Performance , Otomatik 6.920.500 TL
GT 53 4MATIC+, Benzinli Performance, Otomatik 8.096.000 TL
GT 53 S, Hibrit E Performance, Otomatik 12.641.500 TL

AMG SL fiyatları - Aralık 2022

AMG SL Roadster

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
43, Benzinli Performance , Otomatik 7.316.500 TL
63 4MATIC+, Benzinli Performance, Otomatik 13.374.000 TL
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