Tüm otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakan Mercedes-Benz, Aralık ayı fiyat listesini açıkladı. Markanın tüm modellerinde zam varken, bu zamlar bazı modellerde 400 bin TL'nin üzerine çıkıyor.
Bu haberimizde, Mercedes-Benz Aralık 2022 güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Mercedes-Benz'den aldığımızı ve aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.
Mercedes-Benz araba fiyatları - Aralık 2022
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|A Serisi
|1.062.000 TL
|1.104.500 TL (%4,0 zam)
|B Serisi
|1.040.500 TL
|1.082.500 TL (%4,0 zam)
|C Serisi
|1.852.500 TL
|1.927.000 TL (%4,0 zam)
|EQE
|2.865.000 TL
|2.951.000 TL (%3,0 zam)
|E Serisi
|2.189.000 TL
|2.277.500 TL (%4,0 zam)
|EQS
|4.113.000 TL
|4.154.000 TL (%1,0 zam)
|S Serisi
|8.845.500 TL
|9.201.500 TL (%4,0 zam)
|CLA
|1.307.000 TL
|1.359.500 TL (%4,0 zam)
|CLS
|3.940.000 TL
|4.099.000 TL (%4,0 zam)
|EQA
|1.938.500 TL
|2.017.000 TL (%4,0 zam)
|GLA
|1.300.500 TL
|1.339.000 TL (%3,0 zam)
|EQB
|1.974.000 TL
|2.053.500 TL (%4,0 zam)
|GLB
|1.497.500 TL
|1.590.000 TL (%6,18 zam)
|EQC
|2.635.500 TL
|2.794.000 TL (%6,0 zam)
|GLC
|3.407.500 TL
|3.545.500 TL (%4,0 zam)
|G Serisi
|7.211.000 TL
|7.643.000 TL (%6,0 zam)
|AMG GT
|6.651.500 TL
|6.920.500 TL (%4,0 zam)
|AMG SL
|7.032.000 TL
|7.316.500 TL (%4,0 zam)
A Serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|A 200, Benzin
|AMG+, Otomatik
|1.104.500 TL
|A 45 S 4MATIC+, Benzin
|Performance+, Otomatik
|2.991.500 TL
|Sedan A 200, Benzin
|AMG+, Otomatik
|1.127.000 TL
B Serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|B 180, Benzin
|Progressive+, Otomatik
|1.082.500 TL
C Serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|C 200 4MATIC, Benzinli
|AMG, Otomatik
|1.927.000 TL
|C 43 4MATIC, Benzinli
|Performance, Otomatik
|3.821.500 TL
|C 200 4MATIC, Benzinli
|All-Terrain, Otomatik
|1.886.500 TL
|C 200 Cabriolet, Benzinli
|AMG, Otomatik
|2.133.000 TL
|C 200 4MATIC Coupe, Benzinli
|AMG, Otomatik
|1.773.500 TL
EQE fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|300, Elektrikli
|AMG, Otomatik
|2.951.000 TL
|350+, Elektrikli
|AMG, Otomatik
|3.070.500 TL
|350 4MATIC, Elektrikli
|AMG, Otomatik
|3.178.500 TL
|53 4MATIC+, Elektrikli
|Performance, Otomatik
|4.647.500 TL
E Serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|E 200 d, Dizel
|Exclusive, Otomatik
|2.277.500 TL
|E 200 d, Dizel
|AMG, Otomatik
|2.305.000 TL
|E 300 d 4MATIC, Dizel
|Exclusive, Otomatik
|3.364.000 TL
|E 300 d 4MATIC, Dizel
|AMG, Otomatik
|3.405.500 TL
|E 63 S 4MATIC+, Benzinli
|Performance, Otomatik
|8.146.500 TL
|E 300 d 4MATIC Coupe, Dizel
|AMG, Otomatik
|3.404.500 TL
|E 350 Cabriolet, Benzinli
|AMG, Otomatik
|3.935.000 TL
EQS fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|350, Elektrikli
|AMG, Otomatik
|4.154.000 TL
|580 4MATIC, Elektrikli
|Heritage Edition, Otomatik
|5.797.500 TL
|53 4MATIC+, Elektrikli
|Performance, Otomatik
|6.277.500 TL
S serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|S 400 d 4MATIC L, Dizel
|Inspiration, Otomatik
|9.201.500 TL
|Maybach S 580 4MATIC, Benzinli
|Inspiration+, Otomatik
|13.064.500 TL
CLA fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|45 S 4MATIC+ Shooting Brake, Benzinli
|Performance+, Otomatik
|3.340.500 TL
|CLA 200, Benzinli
|AMG+, Otomatik
|1.359.500 TL
|CLA 200 4MATIC, Benzinli
|AMG+, Otomatik
|1.453.000 TL
|AMG CLA 45 S 4MATIC+, Benzinli
|Performance+, Otomatik
|3.190.500 TL
CLS fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|300 d 4MATIC, Dizel
|AMG, Otomatik
|4.099.000 TL
|400 d 4MATIC, Dizel
|AMG, Otomatik
|5.065.000 TL
|53 4MATIC+, Benzinli
|Performance, Otomatik
|6.295.000 TL
EQA fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|350 4MATIC, Elektrikli
|AMG+, Otomatik
|2.017.000 TL
GLA fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|200, Benzinli
|Progressive+, Otomatik
|1.339.000 TL
|200, Benzinli
|AMG+, Otomatik
|1.481.000 TL
EQB fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|350 4MATIC, Elektrikli
|AMG+, Otomatik
|2.053.500 TL
GLB fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|200 4MATIC, Benzinli
|Progressive+, Otomatik
|1.590.000 TL
|200 4MATIC, Benzinli
|AMG+, Otomatik
|1.732.000 TL
EQC fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|400 4MATIC, Elektrikli
|Electric Art, Otomatik
|2.794.000 TL
GLC fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|220 d 4MATIC, Dizel
|Edition 1 AMG, Otomatik
|3.545.500 TL
|300 d 4MATIC Coupe, Dizel
|AMG, Otomatik
|2.918.500 TL
G Serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|400 d, Dizel
|Magnetic, Otomatik
|7.643.000 TL
|AMG G 63, Benzinli
|Performance, Otomatik
|10.406.000 TL
AMG GT fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|GT 43 4MATIC+, Benzinli
|Performance , Otomatik
|6.920.500 TL
|GT 53 4MATIC+, Benzinli
|Performance, Otomatik
|8.096.000 TL
|GT 53 S, Hibrit
|E Performance, Otomatik
|12.641.500 TL
AMG SL fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|43, Benzinli
|Performance , Otomatik
|7.316.500 TL
|63 4MATIC+, Benzinli
|Performance, Otomatik
|13.374.000 TL