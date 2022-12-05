Mercedes-Benz fiyat listesini güncelledi. Bazı modellerde 400 bin TL'nin üzerinde zam var. İşte Mercedes-Benz Aralık 2022 güncel fiyat listesi...

Tüm otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakan Mercedes-Benz, Aralık ayı fiyat listesini açıkladı. Markanın tüm modellerinde zam varken, bu zamlar bazı modellerde 400 bin TL'nin üzerine çıkıyor. Bu haberimizde, Mercedes-Benz Aralık 2022 güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Mercedes-Benz'den aldığımızı ve aylık güncelleyeceğimizi belirtelim. Mercedes-Benz araba fiyatları - Aralık 2022 Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı A Serisi 1.062.000 TL 1.104.500 TL (%4,0 zam) B Serisi 1.040.500 TL 1.082.500 TL (%4,0 zam) C Serisi 1.852.500 TL 1.927.000 TL (%4,0 zam) EQE 2.865.000 TL 2.951.000 TL (%3,0 zam) E Serisi 2.189.000 TL 2.277.500 TL (%4,0 zam) EQS 4.113.000 TL 4.154.000 TL (%1,0 zam) S Serisi 8.845.500 TL 9.201.500 TL (%4,0 zam) CLA 1.307.000 TL 1.359.500 TL (%4,0 zam) CLS 3.940.000 TL 4.099.000 TL (%4,0 zam) EQA 1.938.500 TL 2.017.000 TL (%4,0 zam) GLA 1.300.500 TL 1.339.000 TL (%3,0 zam) EQB 1.974.000 TL 2.053.500 TL (%4,0 zam) GLB 1.497.500 TL 1.590.000 TL (%6,18 zam) EQC 2.635.500 TL 2.794.000 TL (%6,0 zam) GLC 3.407.500 TL 3.545.500 TL (%4,0 zam) G Serisi 7.211.000 TL 7.643.000 TL (%6,0 zam) AMG GT 6.651.500 TL 6.920.500 TL (%4,0 zam) AMG SL 7.032.000 TL 7.316.500 TL (%4,0 zam) A Serisi fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat A 200, Benzin AMG+, Otomatik 1.104.500 TL A 45 S 4MATIC+, Benzin Performance+, Otomatik 2.991.500 TL Sedan A 200, Benzin AMG+, Otomatik 1.127.000 TL B Serisi fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat B 180, Benzin Progressive+, Otomatik 1.082.500 TL C Serisi fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat C 200 4MATIC, Benzinli AMG, Otomatik 1.927.000 TL C 43 4MATIC, Benzinli Performance, Otomatik 3.821.500 TL C 200 4MATIC, Benzinli All-Terrain, Otomatik 1.886.500 TL C 200 Cabriolet, Benzinli AMG, Otomatik 2.133.000 TL C 200 4MATIC Coupe, Benzinli AMG, Otomatik 1.773.500 TL EQE fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 300, Elektrikli AMG, Otomatik 2.951.000 TL 350+, Elektrikli AMG, Otomatik 3.070.500 TL 350 4MATIC, Elektrikli AMG, Otomatik 3.178.500 TL 53 4MATIC+, Elektrikli Performance, Otomatik 4.647.500 TL E Serisi fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat E 200 d, Dizel Exclusive, Otomatik 2.277.500 TL E 200 d, Dizel AMG, Otomatik 2.305.000 TL E 300 d 4MATIC, Dizel Exclusive, Otomatik 3.364.000 TL E 300 d 4MATIC, Dizel AMG, Otomatik 3.405.500 TL E 63 S 4MATIC+, Benzinli Performance, Otomatik 8.146.500 TL E 300 d 4MATIC Coupe, Dizel AMG, Otomatik 3.404.500 TL E 350 Cabriolet, Benzinli AMG, Otomatik 3.935.000 TL EQS fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 350, Elektrikli AMG, Otomatik 4.154.000 TL 580 4MATIC, Elektrikli Heritage Edition, Otomatik 5.797.500 TL 53 4MATIC+, Elektrikli Performance, Otomatik 6.277.500 TL S serisi fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat S 400 d 4MATIC L, Dizel Inspiration, Otomatik 9.201.500 TL Maybach S 580 4MATIC, Benzinli Inspiration+, Otomatik 13.064.500 TL CLA fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 45 S 4MATIC+ Shooting Brake, Benzinli Performance+, Otomatik 3.340.500 TL CLA 200, Benzinli AMG+, Otomatik 1.359.500 TL CLA 200 4MATIC, Benzinli AMG+, Otomatik 1.453.000 TL AMG CLA 45 S 4MATIC+, Benzinli Performance+, Otomatik 3.190.500 TL CLS fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 300 d 4MATIC, Dizel AMG, Otomatik 4.099.000 TL 400 d 4MATIC, Dizel AMG, Otomatik 5.065.000 TL 53 4MATIC+, Benzinli Performance, Otomatik 6.295.000 TL EQA fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 350 4MATIC, Elektrikli AMG+, Otomatik 2.017.000 TL GLA fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 200, Benzinli Progressive+, Otomatik 1.339.000 TL 200, Benzinli AMG+, Otomatik 1.481.000 TL EQB fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 350 4MATIC, Elektrikli AMG+, Otomatik 2.053.500 TL GLB fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 200 4MATIC, Benzinli Progressive+, Otomatik 1.590.000 TL 200 4MATIC, Benzinli AMG+, Otomatik 1.732.000 TL EQC fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 400 4MATIC, Elektrikli Electric Art, Otomatik 2.794.000 TL GLC fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 220 d 4MATIC, Dizel Edition 1 AMG, Otomatik 3.545.500 TL 300 d 4MATIC Coupe, Dizel AMG, Otomatik 2.918.500 TL G Serisi fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 400 d, Dizel Magnetic, Otomatik 7.643.000 TL AMG G 63, Benzinli Performance, Otomatik 10.406.000 TL AMG GT fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat GT 43 4MATIC+, Benzinli Performance , Otomatik 6.920.500 TL GT 53 4MATIC+, Benzinli Performance, Otomatik 8.096.000 TL GT 53 S, Hibrit E Performance, Otomatik 12.641.500 TL AMG SL fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 43, Benzinli Performance , Otomatik 7.316.500 TL 63 4MATIC+, Benzinli Performance, Otomatik 13.374.000 TL

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