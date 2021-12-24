Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akademisyen ve ekonomistlerle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısında hem yeni ekonomik modelin detayları paylaşıldı hem de akademisyenlerin görüşleri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kur ve swap görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Döviz alımına başlanabilir"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası azalan rezervlerini güçlendirmek için yurt içi ve yurt dışı bankalarla döviz - TL takasını içeren swap anlaşması yapacaklarını duyurmuştu. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, swap anlaşması için 3 ülke ile görüşmelerin devam ettiğini ve bunlardan 2 tanesi ile anlaşma noktasına gelindiğini bildirdi. Kavcıoğlu, “Önümüzdeki birkaç hafta içinde 2 ülke ile anlaşmalarımızı ilan edebiliriz” dedi.

Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun önemli açıklamalarından bir diğeri de kurun hızla aşağı inmeye devam etmesi halinde TCMB’nin döviz alımlarına başlayabileceği oldu. Başkan Kavcıoğlu, kurun aşağı yönde hareketiyle yapılacak yatırımların bu işin sigortası niteliğinde olacağını belirtti. Kavcıoğlu ayrıca önümüzdeki dönemde hem uluslararası yatırımcılar hem de farklı ülkelerle iş birliği anlaşmalarına imza atılabileceğini açıkladı.

Son günlerde kurda görülen gelişme ve değişimlerin değerlendirildiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurun hızlı bir şekilde düşerek ihracatçıları ve sanayicileri zorda bırakmadan; dengeli bir yapıya kavuşmasının gerekliliğini vurguladı.