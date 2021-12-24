Doların Uçtuğu Günlerde Bankalardaki Döviz Oranı Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 Aralık haftasına ilişkin verileri paylaşarak banka hesaplarındaki mevduatların durumunu gösterdi. Doların 18'i gördüğü haftada döviz mevduatları, bir önceki haftaya göre önemli ölçüde artmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 Aralık Cuma günü ile sona eren haftanın para ve banka istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan istatistiklere göre geçtiğimiz hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 237 milyar 790 milyon 80 bin dolar idi. Ondan önceki haftaysa bu değer 231,87 milyar dolar seviyesindeydi. Yani döviz mevduat hesapları, bir haftada 6,14 milyar dolar artış göstermişti.

Toplam döviz mevduatları içinde en yüksek paya sahip olan gerçek kişilerin mevduatlarıysa yine bir önceki haftaya göre artış gösterdi. Gerçek kişilerin mevduatları, 4,6 milyar dolarlık artışla 17 Aralık haftasında 146,50 milyar dolara yükseldi. Tüzel kişilerin mevduatlarıysa 1,5 milyar dolar artarak 91,28 milyar dolara çıktı.

Mevduatların 3’te 2’si dövizden oluştu

17 Aralık haftasında dolar mevduatları, bir önceki haftaya göre büyük bir artış yaşarken TL mevduatlarında da büyük bir düşüş görüldü. 1 trilyon 891 milyar TL olan mevduatlar, 17 Aralık haftasında 60 milyar TL düşüşle 1 trilyon 831 milyar TL2ye çekildi. Toplam mevduatlar içinde dövizin payı, %66,39’a yükseldi.

Bu haftaki verilerde döviz mevduatlarında büyük düşüş bekleniyor:

17 Aralık haftasında dolar, 16 TL’yi aşarak yeni bir rekora imza atarken pek çok kişi de dolara yatırım yapmaya devam ediyordu. Fakat Kur Korumalı TL Mevduat sisteminin duyurulmasıyla düşüşe geçen dolar, bugün 11,73 TL seviyesinde işlem görüyor. TL mevduatlarının dövize endekslenmesiyle TL’ye artan yatırımla birlikte bu hafta döviz mevduatlarında büyük bir düşüşün açıklanması bekleniyor. Açıklama, 25 Aralık’ta yapılacak.