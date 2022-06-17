Dolar ve Enflasyon Tahminleri Açıklandı - Haziran 2022

TCMB, haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisi de dolar/TL paritesi tahmini de yükseldi. İşte anketten çıkan sonuçlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlar, pek de iç açıcı değil. Zira TCMB piyasa katılımcılarının yıl sonu için enflasyon ve dolar kuru beklentileri bir önceki aya göre arttı. Gelin yapılan açıklamalara hep birlikte bakalım.

TCMB'nin piyasa katılımcıları ile yaptığı anketten çıkan tahminlere göre 2022 sonunda enflasyon, yüzde 64,59 olarak kayıtlara geçecek. Bu sayı, bir önceki ay yapılan ankette yüzde 57,92'ydi. Bununla birlikte; yıl sonu dolar kuru tahminleri ise 18,89 TL'ye yükseldi. Bu öngörünün bir önceki ay 17,57 TL olduğunu ancak bu makalenin yazıldığı an itibarıyla dolar/TL paritesinin 17,32 seviyelerinde olduğunu belirtelim.

Büyüme beklentilerinde artış var

Katılımcılara göre Türkiye'nin gayrisafi milli hasıla büyümesi (GSYH), yıl sonu için yüzde 3,5 olarak tahmin ediliyor. Yani Türkiye'deki büyüme, yıl sonunda da devam edecek. Bir önceki anket dönemine baktığımızda ise yüzde 3,3'lük büyüme olacağı tahmininde bulunulduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'deki büyüme beklentisi de artmış durumda.

İşte TCMB açıklamalarında yer alan bazı önemli sonuçlar