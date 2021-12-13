SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan Kurdaki Artışa Yeni Müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu sabah 14 seviyesini aşıp 14,59'a kadar yükselen doların ardından yeniden piyasaya doğrudan müdahalede bulunduğunu açıkladı. Bu müdahale, son 2 haftadaki 4. müdahale oldu.

Türk Lirası’nda haftalardır süren değer kaybı, son olarak bugün 1 doların 14,59 TL’yi görerek yeni bir rekora imza atmasına neden oldu. Bu haftaya da ani yükselişle başlayan dolar, tüm vatandaşları korkuturken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yeni bir müdahale açıklaması daha geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, paylaştığı resmi açıklamada döviz kurlarındaki artış nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. Merkez Bankası’nın açıklamasından önce 14,59 TL’yi gören dolar, açıklamanın ardından 14,20’ye geriledi. Bu müdahale, TCMB’nin son 2 hafta içinde yaptığı dördüncü müdahale oldu.

Merkez Bankası’nın açıklaması:

Açıklamanın etkisi: