Merkez Bankası, 1 Aralık'ta 844 Milyon Dolar Sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 Aralık’ta, 7 senenin ardından dövize yaptığı ilk müdahalenin boyutlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre o gün 844 milyon dolar satıldı. Bloomberg, bu rakamı 650 milyon dolar olarak açıklamıştı.

Eylül ayının başından bu yana durmadan artmaya devam eden döviz kuru, en sonunda doların 18’i, euronun da 20’yi aşmasıyla gündeme gelmişti. Kur, ülkemizde devreye sokulan yeni “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” uygulamasıyla düşüş yaşamışken dolar, şu anda 12,40 TL seviyesinden, euro ise 13,95 TL seviyesinden işlem görüyor.

Döviz kurunda yaşanan artış süresince Merkez Bankası, özellikle dolar 14 TL’yi aşmak üzereyken piyasaya toplamda 5 kez müdahalede bulunmuştu. İlki 1 Aralık’ta yapılan müdahalelerin boyutları hemen ardından resmen açıklanmasa da Bloomberg, müdahalelerin boyutlarını 650 milyon dolar olarak açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise bugün ilk müdahalenin boyutunu resmen açıkladı. 1 Aralık’taki müdahalenin boyutu, Bloomberg’in açıkladığının çok üzerindeydi.

Merkez Bankası, ilk müdahalesinde 844 milyon dolar sattı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre doların 13,70 TL’yi gördüğü 1 Aralık’ta yapılan müdahalenin boyutu, 844 milyon dolar idi. 7 yıl aranın ardından piyasaya yapılan ilk doğrudan müdahale olan bu müdahalenin gerekçesi, onu takip eden diğer müdahalelerle aynı olacak şekilde ‘döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumuydu’.

Merkez Bankası, bugüne kadar toplam 5 kez müdahale yapmış ve bu müdahalelerin boyutları, Bloomberg’e göre toplam yaklaşık 6,1 milyar dolar olmasına rağmen dolar, geçtiğimiz gün 18,40 ile tarihi bir zirve gördü. Yapılan müdahalelerin ardından dolar, kısa süreliğine ufak geri çekilmeler yaşasa da Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulamasının duyurulmasına kadar yükselişine devam etti.

Merkez Bankası, yapılan doğrudan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.