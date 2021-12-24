Merkez Bankası, Dövize Yaptığı İkinci Müdahalenin Bilançosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaya yaptığı toplam beş müdahalenin ikincisinin de bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre 3 Aralık'ta yapılan müdahalede 504 milyon dolar satıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayının başından itibaren faizin düşürülmesi kararlarıyla durdurulamayacak şekilde artmaya devam eden dövize karşı toplam 5 kez piyasaya doğrudan müdahalede bulunmuştu. Bu müdahale kapsamında Merkez Bankası, Türkiye’nin rezervlerinden çeşitli miktarlarda dolar satmıştı.

Müdahalelerin boyutuna dair 14 gün içinde resmi açıklama gelmezken Bloomberg, her müdahalenin ardından boyutları açıklamıştı. Merkez Bankası ise geçtiğimiz gün ilk müdahalenin boyutlarını paylaşmıştı. İlk müdahalenin boyutu, Bloomberg’in açıkladığının üzerindeydi. Diğer müdahalelerin boyutlarının da resmen açıklanması beklenirken bugün, 2. müdahaleye dair açıklama paylaşıldı.

3 Aralık’ta 504 milyon dolar piyasaya satıldı

Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin 504 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bloomberg, 3 Aralık’taki müdahalenin ardından bu sayıyı 400 milyon dolar olarak paylaşmıştı. Yani Merkez Bankası, tahminlerin 104 milyon üzerinde dolar sattı. İkinci müdahale gerçekleştirildiğinde dolar kuru 13,89 TL idi.

Yapılan toplam 5 müdahalenin boyutu, Bloomberg verilerine göre 6,1 milyar dolar idi. Fakat Merkez Bankası’nın açıklamalarıyla bu sayı güncellendi. Bloomberg verileri ve ilk iki müdahale hakkında yapılan resmi açıklamalara göre yapılan müdahalelerin bilançosu, şu anlık 6,4 milyar dolar civarında. Yapılacak resmi açıklamalarda bu sayının arttığını veya azaldığını görebiliriz.