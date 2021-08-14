Messi'nin Gözyaşını Sildiği Mendil İnternetteSatışa Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılırken yaptığı konuşmada göz yaşlarını sildiği mendil internette satışa çıkarıldı. İlanda mendile 1 milyon dolar fiyat biçildi.

Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin Barcelona futbol kulübünden ayrılıp birkaç gün önce Paris Saint Germain’e transfer oluşu tüm futbol severleri şaşırtmıştı. Olayın kendisi kadar şaşırtıcı olmasa da sürece ait bir hayli ilginç bir detay ortaya çıktı. Messi’nin Barcelona’dan ayrılırken yaptığı konuşmada göz yaşlarına boğulduktan sonra göz yaşlarını ve burnunu sildiği mendil, İnternet’te satışa sunuldu.

İsimsiz bir kişi, e-ticaret ve online açık artırma hizmeti sunan Mercado Libre adlı platformda bir ilan yayınladı. İlanda, Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılırken yaptığı konuşma sırasında göz yaşlarını sildiği mendile yer verilirken, mendilde futbolcunun mukus salgısının da bulunduğu belirtiliyor. Mendile biçilen değer ise tam 1 milyon dolar.

Mendilin gerçek olup olmadığı bilinmiyor

Satışa çıkan mendilin gerçekten Lionel Messi’nin konuşma esnasında göz yaşlarını sildiği mendil olup olmadığı belli değil, konu hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Uzun yıllardır yer aldığı Barcelona futbol kulübünden ayrılan Messi, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Paris’e gelerek yeni takımıyla anlaşma imzalamıştı. Arjantinli futbolcu, PSG’den bonus ve primler hariç olarak yılda 40 milyon Euro maaş alacak.