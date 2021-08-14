Barselona futbol kulübünden Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi'nin bonservisinin bir kısmını kripto para cinsinden alacağı açıklandı. Tutar hakkında resmî bir açıklama bulunmasa da Arjantinli futbolcunun yaklaşık olarak 30 milyon dolarlık bir tutarı PSG'nin taraftar token'ıyla alacağı söyleniyor.

Uzun yıllardır Barcelona futbol kulübünde oynamakta olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde Paris Saint Germain’e transfer oldu. Ünlü futbolcunun transferi dünya gündeminde yer edinirken, olayın dikkat çekici bir boyutu daha ortaya çıktı. Messi, PSG ile imzaladığı kontrattan doğan transfer ücretinin bir kısmını kripto para cinsinden alacak.

Kripto para deyince aklımıza ilk olarak Bitcoin, Ethereum gibi birimler geliyor ancak bilindiği üzere artık birçok futbol kulübünün kendine ait fan token'i mevcut. Messi de alacağı ücreti PSG’nin tokeni üzerinden alacak. Messi'nin ücreti 30 milyon dolarken kripto parayla ödenecek bölümün ne kadar olduğu bilinmiyor.

Messi'nin transfer ihtimali bile PSG token'ının değerini artırmıştı

Topluma, hatta dünyaya mâl olmuş kişilerin kripto paralarla ilgili attığı adımlar borsada oldukça büyük etkiler yaratmakta. Bunun en çok ilgi çeken örneklerinden biri, Elon Musk’ın Bitcoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarla Bitcoin’in yükselişi veya düşüşü olmuştu. Takdir edersiniz ki Messi’nin PSG’ye transfer olması da bu token’ı piyasalarda uçuşa geçirmiş durumda.

Arjantinli futbolcunun yalnızca transfer ihtimaliyle bile PSG’nin taraftar token’ı %130 değer kazanmış ve alım-satım hacmi 1,2 milyar doları aşmıştı. Socios.com’un token platformunun bir parçası olarak 2020 Haziran ayında borsada yerini alan PSG taraftar token’ı piyasaya çıktığında birim başına 2 euro’dan işlem görmekteyken şu anda birim değeri 41 doları aşmış durumda.

Futbol kulüpleri, piyasaya sürdükleri taraftar token’larıyla ciddi gelirler elde etmekte. Nitekim Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü taraftar token’ı ilk işlem gününde ciddi bir hacme ulaştı. Kulüp, token’dan tam 436 milyon TL kazanç elde etti.