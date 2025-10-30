Meta, 2025'in 3. çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı

Instagram, Facebook ve WhatsApp’ın sahibi Meta, 2025’in 3. çeyreğinde 51,24 milyar dolar gelir elde etti. Ancak 15,9 milyar dolarlık gelir vergisi net kârı düşürdü.

Meta, 2025’in 3. çeyreğinde 51,24 milyar dolarlık gelirle analist beklentilerini aştı. Şirket gelirinin büyük bölümü Instagram ve Facebook platformlarından gelen reklam gelirlerinden oluştu.

Ancak aynı dönemde Meta, yaklaşık 15,9 milyar dolarlık vergi yüküyle karşılaştı. Bu da şirketin net kârını ciddi şekilde etkiledi ve kâr 2,71 milyar dolara kadar geriledi. Oysa geçen yılın aynı döneminde bu rakam 11,58 milyar dolardı.

Şirketin giderlerinin büyük bölümünü, yapay zeka sistemleri için yapılan altyapı yatırımları oluşturdu. Meta, bu yatırımların uzun vadede ürün kalitesini artıracağını söylüyor.

Meta, 2025’in son çeyreği için 56 ile 59 milyar dolar arasında gelir bekliyor. Şirketin odağı hâlâ yapay zeka destekli içerik önerileri ve video reklamlarında büyümeyi sürdürmek.