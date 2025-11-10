Tümü Webekno
Meta, 600 milyar dolarlık yeni yatırım planını açıkladı

Meta, 2028'e kadar ABD'de 600 milyar dolarlık yatırım yapacak. Odak noktası: yapay zeka için veri merkezleri. Hedef, ekonomik büyüme ve teknolojik üstünlük.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Meta, yapay zeka çağının ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için ABD'de bugüne dek görülmemiş büyüklükte bir yatırım planı duyurdu. Şirket, 2028’e kadar toplam 600 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyor. Bu dev bütçenin en büyük kısmı, yapay zeka uygulamalarını destekleyecek veri merkezlerine ayrılacak.

Mark Zuckerberg’in liderliğinde yapılan açıklamada, veri merkezlerinin yalnızca teknoloji değil, istihdam ve ekonomi açısından da büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. 2010’dan bu yana Meta’nın veri merkezleri yaklaşık 30 bin dolaylı iş ve 5 bin tam zamanlı pozisyon oluşturdu.

Yatırımlar; altyapı geliştirme, süper bilgisayar kapasitesi, sürdürülebilir enerji ve su yönetimi gibi alanları da kapsıyor. Meta, 2030’a kadar su pozitif olma hedefini sürdürüyor. Bu adımların, şirketin yapay zeka rekabetinde öne geçmesini sağlayacağı düşünülüyor.

Meta, bu büyüklükte bir yatırımın ciddi riskler taşıdığını da kabul ediyor. Ancak şirket, “geride kalmaktansa fazla yatırım yapmayı” tercih ediyor. Bu strateji, sadece teknoloji yarışını değil, aynı zamanda ABD’nin küresel rekabetteki pozisyonunu da ilgilendiriyor.

