Meta, 2024 yılı ikinci çeyrek kazancını açıklarken beklentilerin üzerine çıkmayı da başardı.

Çarşamba günü ABD'de borsalar kapandıktan sonra Meta, ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte teknoloji devinin, hem hisse başına kazanç hem de gelir anlamında analist beklentilerinin üzerine çıktığı gözüktü. Bu kazancın ana kaynağı olarak ise firmanın reklam satışları gösterildi.

Öte yandan Meta'nın yapay zekâ girişimi olan Meta AI ise zarar etmeye devam ederken, CEO Mark Zuckerberg üretken yapay zekâ yatırımlarını savundu ve bu yatırımların gelir sağlamaya başlamasının yıllar alacağını belirtti. Meta'nın bu dönemde toplam kârı 13,45 milyar dolar olurken hisse başı kazanç da 5,16 dolar oldu.

Meta hisseleri %6 arttı

Zuckerberg, Meta AI'ın sohbet botunun 2024 yılının sonunda dünyanın en yaygın kullanılan sohbet botu olma yolunda ilerlediğini belirten Zuckerberg, şimdilik sinyallerin umut verici olduğunun altını çizdi. Açıklamanın ardından Meta hisseleri, mesai saatleri sonrası işlemlerde yüzde 6 değer kazandı.

Meta CFO'su Susan Li, şirketin personel sayısının yılın sonunda 2023'ün sonundaki personel sayısından fazla olmasını beklediklerini söyledi. Meta, 2022 yılından bu yana 20 binin üzerinde çalışanın işine son vermiş ve 2023'ü de "verimlilik yılı" olarak ilan etmişti.

Li ayrıca firmanın yapay zekâ yatırımlarını temel ve üretken olarak iki kategoriye ayırdıklarını belirtirken, üretken yapay zekânın bu yıl anlamlı bir gelir sağlamasını beklemediklerini ifade etti. Li, "Fırsatların nerede olduğunu düşünme ve bunları en anlamlı şekilde kullanma konusunda iyi bir çerçevemiz olduğunu hissediyoruz," ifadelerini kullandı.