Meta AI'ın yeni yapay zekâ modeli Llama 3.1 405B tanıtıldı. Bu model, şu ana kadar kamuya açık olan en güçlü model ve ücretsiz.

Yapay zekâ uygulamalarının mücadelesi devam ediyor. OpenAI ve Microsoft gibi firmaların mücadelesinde Meta, yeni modeli ile bir anda öne çıktı. Firmanın tanıttığı yeni modeli olan Llama 3.1 405B ise pek çok alında bütün rakiplerinden önde yer alıyor.

Yeni Llama, 3 farklı boyutta karşımıza çıkıyor. Bu modellerden 8B, 8GB rama sahip olan her cihazda çalışabilecek. 70B modeli en az 64GB ram isterken 405B modeli ise en güçlü model olacak ve servis sağlayıcılar üzerinden erişilebilecek.

GPT-4o ve Claude 3.5 Sonnet'ten önde

405B'lik model, genel bilgi, yönlendirilebilirlik, matematik, araç kullanımı ve çok dilli çeviri gibi görevlerde performans olarak pazardaki en güçlü kapalı kaynak zekâ modelleri olan GPT-4o ve Claude 3.5 Sonnet ile başa baş mücadele ediyor. Daha küçük modeller de GPT-4o ve Claude 3.5 Sonnet ile başa baş performans gösteriyor.

Llama 3.1 405B, NVIDIA'nın H100 GPU'su ile 39 milyon saatte eğitilirken kolay entegrasyon için Llama Stack API desteği de sunuluyor. Bu modelle birlikte, açık kaynak kodlu yapay zekâ dil modelleri kapalı kaynak kodlu ve ücretli rakiplerini de yakalamış oldu. Bakalım OpenAI gibi şirketler bu modele nasıl karşılık verecek.

Bu modelin tanıtılması ile birlikte yönetimler, kurumlar, şirketler ve bireysel kullanıcılar en gelişmiş yapay zekâ modeline ücretsiz olarak erişim sağlayabilecekler.