Overture Maps, 2,3 milyar yapının yer aldığı ilk açık harita veri setini paylaştı.

Microsoft, Amazon ve Meta her zaman için bir arada hareket etmiyorlar. Öte yandan üç teknoloji devi, Google'ın çevrimiçi harita alanındaki dominasyonuna karşı 2022 yılının sonlarında bir araya gelmiş ve Overture Maps adlı derneği faaliyete almıştı. Overture Maps ilk açık kaynak kodlu harita verisini paylaştı.

Overture Maps aslında geçtiğimiz dönemlerde çeşitli önizlemeler paylaşmış, Nisan ayında da ilk beta versiyonu kullanıma açmıştı. Tam veri seti ise ilk defa karşımıza çıkmış oldu. Yeni veriler açık kaynaklı olarak kamunun kullanımına da açıldı.

2,3 milyar bina yer alıyor

Haritalar teknik olarak çeşitli amaçlarla kullanılabilecek olan katmanlardan oluşuyorlar. Paylaşılan veri seti içerisinde yer alan binalar dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda ve 2,3 milyar binanın verileri yer alıyor. Buna ek olarak insanların gitmek isteyeceği 54 milyon ilgi çekici mekan, ülkelerin, şehirlerin ve bölgelerin sınırları ve fiziksel altyapılar da bu veriler arasında yer alıyor.

Firmanın diğer büyük veri seti ise şimdilik beta aşamasında olan ulaşım haritası olarak dikkat çekiyor. Ayrıca alfa sürecinde sürecinde olan adres veri setleri, 14 ülkede 200 milyon adresi destekliyor.

Overture Maps Foundation, üç büyük teknoloji devine ek olarak TomTom, Hyundai, Niantic, TripAdvisor gibi firmaların da desteğini arkasına almış durumda. Sizce bu harita, Google'ın bu alandaki dominasyonunu bitirmeye yetecek mi?