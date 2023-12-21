İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, META'nın talebi üzerine görülen davada, Instagram'da beğeni ve yorum satışı yapan sitelerin reklamlarını içeren haberelere erişimi engelledi. Kararın gerekçesi olarak kişilik haklarının ihlali ve kişilerin itibarını zedelemesi gösterildi.

Instagram'ın da sahibi olan Meta, platfromda yorum ve beğeni satışlarına karşı yasal yollarla mücadele etmeye devam ediyor.

Yorum ve beğeni satışı yapan bir siteye ve bu türden satışlar yapan sitelerin yer aldığı haber ve içeriklere erişimin engellenmesi için harekete geçen Meta, davaları lehine tamamlamayı başarmış görünüyor.

Beğeni ve yorum satışı yapanlarla mücadele sürüyor

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, bugün görülen davalarda Meta'dan yana iki önemli karar aldı. Bu kararlar sadece Meta'ya şu an için bir avantaj sağlamakla kalmayacak, platformun ilerideki benzer davalarda da örnek göstererek çok daha hızlı aksiyon alabilmesini sağlayacak.

Mahkeme öncelikli olarak Meta'nın talebi üzerine, Instagram platformunda beğeni ve yorum satışı yapılan internet sitelerinin reklamını içeren haberlere ve içeriklere, kişilik haklarını ihlal ettiği ve kişilerin itibarını zedelediği gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Beğeni satın alma sitelerine ait reklamların yer aldığı gönderilere erişimin böylece engellenmesi amaçlanıyor.

Bir diğer önemli nokta da Instagram'da takipçi, beğeni, yorum ve izlenme pazarlaması yapan bir firmanın alan adına ve siteye yayımlanan başlıklarına erişim engeli getirilmesi oldu. Böylece insanlara kolay yoldan fenomen olma ve etkileşim yaratma vaadinde bulunan siteye karşı Meta, yasal yollarla bir zafer kazanmış oldu.

Sosyal medyada "beğeni ve etkileşim kasma" konusu uzun zamandır tartışılıyor. Bazı faydalı botlar geliştirilmesi için hazırlanmış sistemler, sıklıkla bu tür işlemler için istismar ediliyor. Ayrıca çalınmış ya da sahte hesaplarla da etkileşimler yaratılıyor ancak bu tür durumların ortaya çıkması, içerik üreticilerini de zora sokabiliyor.