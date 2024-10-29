Meta'nın yapay zekâ destekli arama motoru geliştirmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. Arama motorunun ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik belli değil.

Sosyal medya devi Meta'nın Instagram ile Facebook'a entegre ettiği yapay zekâ botu Meta AI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konuya aşina kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, kendi arama motoru üzerinde sıkı sıkıya çalışmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre Meta'nın arama motoru, Meta AI içerisinde çalışacak ve günlük olayların veya bir arama teriminin yapay zekâ destekli özetlerini sunacak. Kaynağa göre şirket, arama motoru için tam 8 aydır çalışıyor.

Meta'nın Google ve Microsoft bağımlılığı azalacak

Aslına bakacak olursak Meta AI, Google ve Microsoft Bing'den aldığı verilerle arama motoru olarak kullanılabiliyor. Yapılan çalışmalar, firmanın Google ve Microsoft'a olan bağımlılığını azaltacak.

Meta, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak daha geçtiğimiz hafta, buna paralel bir gelişme yaşanmıştı. Meta ile dünyanın en büyük haber kaynaklarından Reuters arasında, Reuters'ın makalelerinin Meta tarafından kullanılmasını sağlayan bir anlaşma imzalanmıştı. Kaynaklara göre bu anlaşma, Meta'nın yeni yapay zekâ destekli arama motoru ile ilgili olabilir.