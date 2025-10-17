Meta, Messenger’ın Windows ve macOS uygulamalarını kapatacağını açıkladı

Meta, Messenger’ın Windows ve macOS masaüstü uygulamalarını 15 Aralık’ta kapatacağını açıkladı. Kullanıcılar web sürümlerine yönlendirilecek.

Meta, Messenger uygulamasının Windows ve macOS için geliştirdiği masaüstü sürümlerini 15 Aralık 2025 itibarıyla kapatma kararı aldı. Kullanıcılara uygulama üzerinden bilgilendirme yapılırken, mesajlaşma bundan böyle sadece Facebook.com ve Messenger.com üzerinden sürdürülebilecek.

Şirket, mesaj geçmişinin korunabilmesi için “depolama güvenliği” özelliğinin aktif hâle getirilmesini ve kullanıcıların bir PIN belirlemesini öneriyor. Bu sayede sohbetler daha sonra tekrar erişilebilir olacak.

Meta, bu kararı önceki yıl başlattığı PWA (Progressive Web App) stratejisinin bir uzantısı olarak değerlendiriyor. Ayrıca, masaüstü uygulamaların düşük kullanım oranları ve güncelleme maliyetleri de kararın arkasındaki nedenler arasında gösteriliyor.

Masaüstü kullanıcıları için bu geçiş dönemi 60 gün sürecek. Bu sürede yeni mesajlar alınmaya devam edecek ancak uygulamanın işlevi kademeli olarak sona erecek. Meta, bu dönüşümle platformlarını daha sade ve sürdürülebilir hâle getirmeyi hedefliyor.